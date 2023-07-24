Wat is een groepsbijeenkomst?

Groepsbijeenkomsten kunnen voor iedereen iets heel anders betekenen. Het kan voor jou een kans zijn om je vrienden bij elkaar te brengen voor een barbecue of een babyshower. Het kan ook een bijeenkomst zijn van collega’s die een project willen bespreken, of een docent die feedback geeft aan studenten.

Vergaderingen worden meestal geassocieerd met het bedrijfsleven, maar zelfs daar kunnen ze om allerlei verschillende redenen worden gehouden. De raad van bestuur van je bedrijf kan bijeenkomen om belangrijke beslissingen te nemen, je klantenserviceteam wil misschien brainstormen over nieuwe ideeën om de klantrelaties te verbeteren, of je datateam heeft misschien belangrijk onderzoek dat ze willen delen.

Het is onvermijdelijk dat deze bijeenkomsten draaien om collega’s die samenkomen om zaken te bespreken en het bedrijf dichter bij zijn doelen te brengen.

Succesvolle groepsbijeenkomsten moeten productief zijn: er moeten beslissingen worden genomen, actiepunten worden opgesteld en alle betrokkenen moeten er met een tevreden gevoel vandaan komen.

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Hoe zorg je voor een geslaagde groepsbijeenkomst?

Je moet eerst eens nadenken over het doel van de vergadering. Waarom roep je iedereen bij elkaar? Stel op basis daarvan een agenda op met de punten die je wilt bespreken. Begin met de belangrijkste punten, zodat die zeker aan bod komen. Voeg daarna de overige punten toe in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Zodra je weet wat er aan bod moet komen, ga dan in gesprek met iedereen die een bepaald punt kan behandelen. Zorg ervoor dat ze begrijpen wat je wilt en hoe hun bijdrage de zaken vooruit kan helpen.

Probeer je vergadering altijd op tijd te laten beginnen. Als er veel op de agenda staat, kan een vertraging ertoe leiden dat er iets belangrijks over het hoofd wordt gezien. Soms is het een goed idee om wat tijd in te plannen vóór de vergadering begint, zodat mensen even met elkaar kunnen praten voordat je echt van start gaat.

Als je de vergadering niet voorzit, zorg er dan voor dat degene die dat wel doet, ervoor zorgt dat alles op tijd verloopt, de belangrijkste punten aan bod komen en iedereen de kans krijgt om zijn of haar mening te geven.

Voor sommige vergaderingen is een quorum vereist. Dit betekent dat er een minimumaantal leden aanwezig moet zijn om de vergadering te laten doorgaan. Als er een quorum nodig is, zorg er dan voor dat dit aan het begin wordt vastgesteld.

Als de vergadering ten einde loopt, kijk dan even welke actiepunten er nog moeten worden afgehandeld. Soms is het niet altijd mogelijk om tijdens de vergadering alle beslissingen te nemen; deze vervolgacties kunnen de groep helpen om zo snel mogelijk een besluit te nemen.

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Hoe plan je een groepsbijeenkomst?

Of het nu om werk of plezier gaat, het is niet makkelijk om een groep mensen bij elkaar te krijgen. Daar komt Doodle kan helpen.

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Gebruik Groepspoll Het enige wat je hoeft te doen, is een aantal tijdstippen selecteren waarop je beschikbaar bent en die naar je deelnemers sturen. Zij kiezen dan wat hen het beste uitkomt en binnen een paar minuten heb je een tijdstip om af te spreken.

Doodle Professional Daarmee kun je ook je eigen huisstijl toevoegen aan uitnodigingen voor vergaderingen – superhandig als je vergaderingen voor je werk plant. Je kunt er ook advertenties mee uitschakelen en deadlines instellen waarbinnen mensen moeten reageren.

Als je net zo vaak virtueel vergadert als in het echt, kun je je favoriete videoconferentietool toevoegen en automatisch links toevoegen aan alle uitnodigingen die je verstuurt.