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Seniorní tvůrkyně obsahu
Franchesca Tan
Franchesca je seniorní tvůrkyní obsahu ve společnosti Doodle, kde pomáhá jednotlivcům i firmám lépe spravovat svůj čas. Zabývá se tématy jako time management, produktivita a plánování a vytváří obsah, který informuje a inspiruje.
Od roku 2015 poskytuje ve svých článcích praktické postřehy a rady napříč různými odvětvími. Když zrovna nepíše, ráda peče a objevuje okolí na procházkách.
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Nejlepší způsob, jak plánovat čas a dobrovolnické závazkyDoba čtení: 3 min1 8, 2024