Seznam se s autory blogu Doodle
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Úspora času je klíčem k lepším nápadům, efektivnějším schůzkám a silnějším firmám. Náš blog je tu, aby ti s tím pomohl – nabízí postřehy, tipy a příběhy, které zjednodušují plánování a zvyšují produktivitu. Naši autoři vnášejí do svých témat bohaté zkušenosti, díky čemuž čtenáři získávají praktické rady, které mohou okamžitě uplatnit.
Tady je seznam autorů, kteří pro tebe píší.
Autoři na Doodle
Franchesca Tan
Franchesca Tan přináší do blogu Doodle bohaté zkušenosti v oblasti obsahové strategie a B2B marketingu. Zaměřuje se na to, aby pomohla čtenářům zdokonalit jejich procesy plánování, zvýšit produktivitu a najít způsoby spolupráce. 🔗 Zobrazit články od Franchescy Tan
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg se intenzivně zajímá o komunikaci a o to, jak digitální nástroje spojují lidi. V Doodle se věnuje tématům, jako je práce na dálku, virtuální spolupráce a trendy, které utvářejí budoucnost týmové práce. 🔗 Zobrazit články od Limary Schellenbergové
Purnima Kumar
Díky zkušenostem Purnimy Kumarové v oblasti produktového marketingu a SaaS storytellingu má jedinečný pohled na funkce a inovace služby Doodle. Její články se často podrobně zabývají tím, jak mohou uživatelé co nejlépe využít nástroje Doodle – ať už jde o nastavení skupinové ankety nebo optimalizaci rezervační stránky. 🔗 Zobrazit články od Purnimy Kumarové
Bobby Rae Bobby Rae spojuje odborné znalosti v oblasti digitálního marketingu s láskou k jasné a užitečné komunikaci. Specializuje se na psaní článků o aktualizacích produktů, návodech a strategiích pro vedení lepších schůzek. 🔗 Zobrazit články od Bobbyho Rae
Tým pro obsah Doodle
Tým Doodle Content spolupracuje na článcích o novinkách ve společnosti, trendech v plánování a vydávání nových funkcí. Tyto příspěvky kombinují postřehy autorů, produktových expertů a redaktorů z celé společnosti. 🔗 Zobrazit články týmu Doodle Content Team
Jsi připraven zjednodušit si plánování?
Vytvoř si svůj první Doodle, abys mohl rychleji domlouvat schůzky, najít s týmem nejvhodnější termíny a trávit méně času plánováním.
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