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Vedoucí produktového marketingu
Purnima Kumar
Purnima je vedoucí produktového marketingu ve společnosti Doodle. Vytváří praktický obsah, který uživatelům pomáhá začít s aplikací Doodle a plně využít potenciál jejích nástrojů pro plánování. Zaměřuje se na to, aby čtenářům představila nové funkce a aktualizace produktu, které zlepšují jejich pracovní postupy. Ve volném čase ráda tančí, učí jógu a pěstuje si vlastní zeleninu.
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