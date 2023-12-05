Jak vytvořit přihlašovací listinu
👋 Vítej v přihlašovacích listinách Doodle!
Organizace akce, ať už jde o malou týmovou schůzku nebo rozsáhlý workshop, může být logistickou noční můrou. Dobrá zpráva: Pomohou ti přihlašovací listiny Doodle!
Jak fungují přihlašovací listiny?
Jako organizátor přihlašovací listiny si vybereš přesné dny, časy a maximální počet účastníků pro každou relaci, kterou organizuješ. Sdílej odkaz na svou přihlašovací listinu a pozvi účastníky, aby si vybrali, které relace se zúčastní. Doodle všem zašle všechny informace, které potřebují, aby dorazili včas a na správné místo.
Co řeší přihlašovací listiny?
Zabraňuje dvojím rezervacím a přeplnění kapacity
Zjednodušuje správu docházky
Automatizuje plánování akcí
Získáš tak více času na práci, na které opravdu záleží
Krok 1: Přejdi na beta verzi
Přihlas se do Doodle a přejdi na svůj Dashboard. Uvidíš všechny typy událostí – stačí kliknout na „Sign-up Sheet“ nebo stisknout tlačítko „Create a Doodle“, abys mohl začít.
Krok 2: Nastav svou událost
Můžeš uspořádat sérii setkání – osobně nebo online.
Toto je třeba přidat:
Nadpis: Jak se tvá akce jmenuje?
Popis: Piš stručně. Tento text se zobrazí v pozvánkách do kalendáře.
Umístění: Přidej fyzickou adresu nebo zapni videokonference a setkej se online.
Tip: Propoj si hned svůj kalendář, aby se pozvánky rozesílaly automaticky, jakmile se někdo přihlásí. ➡️ Podívej se, jak propojit svůj kalendář
Můžeš vytvořit skupinové relace nebo individuální sezení – každou s vlastním časovým úsekem a kapacitou.
Nastavit podrobnosti relace
Pro každou relaci:
Nastav datum, čas zahájení a délku trvání
Přidej popis a místo konání
Urči, kolik míst je k dispozici
Tyto kroky zopakuj pro každou relaci, kterou chceš nabídnout.
Pokud používáš videokonference, každý účastník obdrží jedinečný odkaz pro připojení k relaci. ➡️ Zjisti jak propojit své videoaplikace
Až budeš hotov, klikni na „Create a Sign-up Sheet.“
Krok 3: Zkontroluj a sdílej
Ještě jednou zkontroluj všechny podrobnosti své relace. Potřebuješ něco změnit? Stačí kliknout Upravit.
Jakmile bude vše připraveno:
Klikni na „Copy link“
Sdílej ji e-mailem, přes WhatsApp, Slack, LinkedIn – kdekoli se tvoji hosté nacházejí
Poznámka: Tvoji účastníci k registraci nepotřebují účet Doodle.
Po nastavení:
Dostaneš potvrzovací e-mail
Můžeš si prohlédnout, kdo se přihlásil, a u každé relace si zobrazit jméno a e-mail účastníků
Účastníci také obdrží potvrzovací e-mail a pozvánku do kalendáře
Časté články
Tipy pro úspěch
Do:
Jasně definuj účel akce
Poskytni hostům stručný a užitečný přehled
Vysvětli, co je čeká, když kliknou na tvůj odkaz
Nedělej:
Nepřeplňuj popis přílišným množstvím detailů
Nezapomeň sdílet odkaz (samozřejmě!)
Nevynechej testování procesu registrace před rozesláním ankety
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