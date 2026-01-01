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Guides pratiques

Comment créer un Planificateur d'événements

Temps de lecture : 4 minutes
Sign-up sheets

👋 Bienvenue sur Doodle Sign-up Sheets !

L'organisation d'un événement, qu'il s'agisse d'une petite réunion d'équipe ou d'un atelier à grande échelle, peut être un cauchemar logistique. Bonne nouvelle : Le planificateur d’événements de Doodle est là pour vous aider !

Comment fonctionne le planificateur d’événements ?

En tant qu’organisateur du planificateur d’événements, vous choisissez les jours, les heures et le nombre maximum d'inscriptions pour chaque session que vous organisez. Partagez le lien de votre planificateur d’événements et invitez les participants à choisir la ou les sessions auxquelles ils souhaitent assister. Doodle enverra à chacun toutes les informations dont il a besoin pour arriver à l'heure et au bon endroit.

Que résout le planificateur d’événements ?

  • Éviter les doubles réservations et les inscriptions excessives

  • Rationaliser la gestion des présences

  • Automatise la planification des événements

  • Vous donne plus de temps pour le travail qui compte vraiment.

Étape 1 : Accéder à la version Beta

Connectez-vous à Doodle et rendez-vous sur votre tableau de bord. Vous verrez tous les types d'événements - cliquez simplement sur "Planificateur d’événements" ou sur le bouton "Créer un Doodle" pour commencer.

Étape 2 : Organisez votre événement

Vous pouvez organiser une série de sessions - en personne ou en ligne.

Voici ce qu'il faut ajouter :

  • Titre: Quel est le nom de votre événement ?

  • Description: Soyez bref. Elle apparaîtra dans les invitations du calendrier.

  • Lieu: Ajoutez une adresse physique ou activez la fonction de vidéoconférence pour vous réunir en ligne.

Conseil : Connectez votre calendrier dès maintenant pour que les invitations soient envoyées automatiquement lorsque quelqu'un s'inscrit. ➡️ Regardez comment connecter votre calendrier

Vous pouvez créer des sessions de groupe ou des sessions individuelles, chacune ayant son propre créneau horaire et sa propre capacité.

Définir les détails de la session

Pour chaque session :

  • Définissez la date, l'heure de début et la durée

  • Ajoutez une description et un lieu

  • Définissez le nombre de places disponibles.

Répétez ces étapes pour chaque session que vous souhaitez proposer.

Si vous utilisez la vidéoconférence, chaque participant recevra un lien unique pour rejoindre sa session. ➡️ Découvrez comment connecter vos applications vidéo.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur "Créer un planificateur d’événements".

Étape 3 : Réviser et partager

Vérifiez une dernière fois tous les détails de votre session. Vous souhaitez apporter des modifications ? Cliquez sur Modifier.

Une fois que c'est prêt :

  • Cliquez sur "Copier le lien"

  • Partagez-le par e-mail, WhatsApp, Slack, LinkedIn - partout où se trouvent vos invités.

Remarque : vos participants n'ont pas besoin d'un compte Doodle pour s'inscrire.

Après la configuration :

  • Vous recevrez un courriel de confirmation

  • Vous pouvez vérifier qui s'est inscrit et voir son nom et son adresse électronique pour chaque session.

  • Les participants recevront également un e-mail de confirmation et une invitation au calendrier.

Articles fréquents

Conseils pour réussir

Faites :

  • Expliquez clairement l'objectif de l'événement

  • Donnez aux invités une vue d'ensemble courte et utile

  • Expliquez-leur ce qui les attend lorsqu'ils cliquent sur votre lien.

Ne pas faire :

  • Surcharger votre description avec trop de détails

  • Oublier de partager le lien (évidemment !)

  • Ne pas tester l'expérience d'inscription avant de l'envoyer

Aidez-nous à nous améliorer

Il s'agit d'une version bêta, et vos commentaires font la différence. Vous avez des idées ? Vous avez trouvé un bogue ? Envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante [email protected].

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