Ecco una guida per impostare il foglio di iscrizione (per farlo è necessario essere un membro del nostro Alpha Team):

Primo passo: Accedere alla versione Alpha

È possibile accedere alla versione alfa dei Fogli di iscrizione tramite questo link - https://doodle.com/sign-up-sheet/organize/. I fogli di registrazione non sono accessibili all'interno del prodotto Doodle nella versione Alpha. Non si trovano tra i tipi di evento quando si fa clic su "Crea un Doodle".

Si consiglia di inserire questo link tra i preferiti (durante l'Alpha) in modo da poter accedere alla funzione quando necessario.

Passo 2: Creare un nuovo foglio di iscrizione

Dopo aver cliccato sul link e-mail "Crea il tuo foglio di iscrizione", vi verrà richiesto di accedere al vostro account Doodle. Potete dare al vostro Foglio di iscrizione un nome e una descrizione che rappresenti accuratamente gli eventi o le attività che state organizzando.

I Fogli di iscrizione consentono di organizzare una serie di eventi online o di persona. Questi possono coinvolgere gruppi o sessioni 1-1. Le sessioni rappresentano le diverse fasce orarie o parti dell'evento. Ognuna di esse può avere un luogo e una descrizione individuale. Il provider predefinito di videoconferenze e calendario (dalle Impostazioni account) sarà abilitato per il Foglio di iscrizione.

Aggiungete una o più sessioni al Foglio delle iscrizioni, ciascuna con posti a sedere personalizzabili.

Al termine, fare clic su "Crea un foglio di registrazione".

Terzo passo: Rivedere, copiare il link e condividere

Nella pagina successiva è possibile rivedere le sessioni dell'evento. Una volta soddisfatti, siete pronti a condividere la scheda con i vostri partecipanti.

Per condividere il link, basta cliccare su "Copia link" nell'angolo in alto a destra di questa pagina. In Alpha, questo è l'unico modo per condividere un foglio di iscrizione con un partecipante. È possibile aggiungere questo link a un'e-mail, a un messaggio istantaneo, a un testo o a qualsiasi altro modo si desideri invitare il partecipante.

Nota: i vostri ospiti dovranno accedere a Doodle per iscriversi a una sessione.

Una volta creata la scheda, riceverete un'e-mail di notifica. Potete usare quell'e-mail per accedere al foglio o per rivederlo. Inoltre, potete rivedere l'elenco dei partecipanti per sessione con i dettagli (come nome, e-mail) facendo clic sul numero di iscrizioni per sessione. I vostri partecipanti riceveranno anche un'e-mail e un invito al calendario una volta che si saranno iscritti a una sessione.

Fare:

Definite chiaramente lo scopo del foglio di iscrizione e fornite informazioni sufficienti sull'evento o sull'attività per coinvolgere i vostri ospiti.

Quando condividete il link, fornite istruzioni chiare su come iscriversi e su cosa gli ospiti possono aspettarsi.

Inserite tra i preferiti il link Create Sign-up Sheet in modo da poter continuare a testarne/crearne di nuovi in seguito.

Non fare:

Non complicate il vostro Foglio di iscrizione con lunghe descrizioni.

Non dimenticate di copiare e condividere il link con i partecipanti. Comunicate le informazioni importanti relative alle iscrizioni e alle scadenze nelle vostre e-mail/messaggi.

Non dimenticate di provare il vostro Foglio d'iscrizione prima di condividerlo con i vostri ospiti. Potete farlo incollando il link copiato in un browser in incognito.

Speriamo che questa guida vi aiuti a impostare il vostro primo Foglio di iscrizione nella versione alfa della funzione.

Ricordate che la versione alfa è nelle sue fasi iniziali e apprezziamo qualsiasi feedback per aiutarci a migliorare la funzione. Inviate il vostro feedback via e-mail direttamente a [email protected]. Potete anche utilizzare questo indirizzo e-mail se desiderate unirvi al team Alpha.