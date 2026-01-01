Vai al contenuto principale
Guide pratiche

Come creare un Pianificatore di eventi

Tempo di lettura: 4 minuti
Sign-up sheets

👋 Benvenuti su Doodle Sign-up Sheets!

Organizzare un evento, che si tratti di una piccola riunione di team o di un workshop su larga scala, può essere un incubo logistico. Buone notizie: Il Pianificatore di eventi di Doodle è qui per aiutarvi!

Come funziona il Pianificatore di eventi?

L’organizzatore del Pianificatore di eventi seleziona i giorni, gli orari e il numero massimo di iscritti per ogni sessione che sta organizzando. Condividete il link del Pianificatore di eventi e invitate i partecipanti a scegliere la sessione o le sessioni a cui partecipare. Doodle invierà a tutti le informazioni necessarie per arrivare puntuali e al posto giusto.

Che cosa risolve il Pianificatore di eventi?

  • Impedisce le doppie prenotazioni e le iscrizioni eccessive

  • Semplifica la gestione delle presenze

  • Automatizza la pianificazione degli eventi

  • Vi lascia più tempo per il lavoro che conta davvero

Passo 1: accedere alla versione Beta

Accedete a Doodle e andate nella vostra Dashboard. Vedrete tutti i tipi di evento: basta cliccare su "Pianificatore di eventi" o sul pulsante "Crea un Doodle" per iniziare.

Fase 2: Impostazione dell'evento

È possibile organizzare una serie di sessioni, di persona o online.

Ecco cosa aggiungere:

  • Titolo: Come si chiama l'evento?

  • Descrizione: Siate brevi. Apparirà negli inviti del calendario.

  • Luogo: Aggiungete un indirizzo fisico o attivate la videoconferenza per incontrarvi online.

Consiglio: Collega subito il calendario in modo che gli inviti vengano inviati automaticamente quando qualcuno si iscrive. ➡️ Guarda come collegare il calendario

È possibile creare sessioni di gruppo o 1:1, ciascuna con una propria fascia oraria e capacità.

Impostare i dettagli della sessione

Per ogni sessione:

  • Impostare la data, l'ora di inizio e la durata

  • Aggiungere una descrizione e un luogo

  • Definire il numero di posti disponibili

Ripetete questi passaggi per ogni sessione che volete offrire.

Se si utilizza la videoconferenza, ogni partecipante riceverà un link univoco per iscriversi alla sessione. ➡️ Per sapere come collegare le applicazioni video

Quando avete finito, cliccate su "Crea un Pianificatore di eventi".

Fase 3: revisione e condivisione

Controllate ancora una volta tutti i dettagli della sessione e modificateli. Basta fare clic su Modifica.

Una volta pronto:

  • Fare clic su "Copia link".

  • Condividetelo via e-mail, WhatsApp, Slack, LinkedIn, ovunque si trovino i vostri ospiti.

Nota: i partecipanti non hanno bisogno di un account Doodle per iscriversi.

Dopo la configurazione:

  • Riceverete un'e-mail di conferma

  • Potete controllare chi si è iscritto e vedere il nome e l'e-mail per ogni sessione.

  • I partecipanti riceveranno anche un'e-mail di conferma e un invito al calendario.

Articoli comuni

Suggerimenti per il successo

Fare:

  • Siate chiari sullo scopo dell'evento

  • Fornite agli ospiti una panoramica breve e utile

  • Spiegate che cosa ci si deve aspettare quando si clicca sul vostro link

Non:

  • sovraccaricare la descrizione con troppi dettagli

  • Dimenticare di condividere il link (ovviamente!)

  • Non testare l'esperienza di iscrizione prima di inviarla.

Aiutateci a migliorare

Questa è una versione beta e il vostro feedback fa la differenza. Avete idee? Avete trovato un bug? Inviateci un'e-mail direttamente a [email protected].

Condividi questo articolo

Articolo correlato

Calendar dark green graphic
Pianificazione

Connetti il tuo calendario online a Doodle

Leggi l'articolo
Man in blue shirt (calendar) Graphic
Pianificazione

Gestite la vostra giornata programmando con Doodle e Google

Leggi l'articolo
A person looking at their busy calendar
Pianificazione

6 pianificatori online gratuiti per studenti che aumentano la produttività

Leggi l'articolo

Risolvi il problema della programmazione con Doodle