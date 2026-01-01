Come creare un Pianificatore di eventi
👋 Benvenuti su Doodle Sign-up Sheets!
Organizzare un evento, che si tratti di una piccola riunione di team o di un workshop su larga scala, può essere un incubo logistico. Buone notizie: Il Pianificatore di eventi di Doodle è qui per aiutarvi!
Come funziona il Pianificatore di eventi?
L’organizzatore del Pianificatore di eventi seleziona i giorni, gli orari e il numero massimo di iscritti per ogni sessione che sta organizzando. Condividete il link del Pianificatore di eventi e invitate i partecipanti a scegliere la sessione o le sessioni a cui partecipare. Doodle invierà a tutti le informazioni necessarie per arrivare puntuali e al posto giusto.
Che cosa risolve il Pianificatore di eventi?
Impedisce le doppie prenotazioni e le iscrizioni eccessive
Semplifica la gestione delle presenze
Automatizza la pianificazione degli eventi
Vi lascia più tempo per il lavoro che conta davvero
Passo 1: accedere alla versione Beta
Accedete a Doodle e andate nella vostra Dashboard. Vedrete tutti i tipi di evento: basta cliccare su "Pianificatore di eventi" o sul pulsante "Crea un Doodle" per iniziare.
Fase 2: Impostazione dell'evento
È possibile organizzare una serie di sessioni, di persona o online.
Ecco cosa aggiungere:
Titolo: Come si chiama l'evento?
Descrizione: Siate brevi. Apparirà negli inviti del calendario.
Luogo: Aggiungete un indirizzo fisico o attivate la videoconferenza per incontrarvi online.
Consiglio: Collega subito il calendario in modo che gli inviti vengano inviati automaticamente quando qualcuno si iscrive. ➡️ Guarda come collegare il calendario
È possibile creare sessioni di gruppo o 1:1, ciascuna con una propria fascia oraria e capacità.
Impostare i dettagli della sessione
Per ogni sessione:
Impostare la data, l'ora di inizio e la durata
Aggiungere una descrizione e un luogo
Definire il numero di posti disponibili
Ripetete questi passaggi per ogni sessione che volete offrire.
Se si utilizza la videoconferenza, ogni partecipante riceverà un link univoco per iscriversi alla sessione. ➡️ Per sapere come collegare le applicazioni video
Quando avete finito, cliccate su "Crea un Pianificatore di eventi".
Fase 3: revisione e condivisione
Controllate ancora una volta tutti i dettagli della sessione e modificateli. Basta fare clic su Modifica.
Una volta pronto:
Fare clic su "Copia link".
Condividetelo via e-mail, WhatsApp, Slack, LinkedIn, ovunque si trovino i vostri ospiti.
Nota: i partecipanti non hanno bisogno di un account Doodle per iscriversi.
Dopo la configurazione:
Riceverete un'e-mail di conferma
Potete controllare chi si è iscritto e vedere il nome e l'e-mail per ogni sessione.
I partecipanti riceveranno anche un'e-mail di conferma e un invito al calendario.
Articoli comuni
Suggerimenti per il successo
Fare:
Siate chiari sullo scopo dell'evento
Fornite agli ospiti una panoramica breve e utile
Spiegate che cosa ci si deve aspettare quando si clicca sul vostro link
Non:
sovraccaricare la descrizione con troppi dettagli
Dimenticare di condividere il link (ovviamente!)
Non testare l'esperienza di iscrizione prima di inviarla.
Aiutateci a migliorare
Questa è una versione beta e il vostro feedback fa la differenza. Avete idee? Avete trovato un bug? Inviateci un'e-mail direttamente a [email protected].