👋 Benvenuti su Doodle Sign-up Sheets!

Organizzare un evento, che si tratti di una piccola riunione di team o di un workshop su larga scala, può essere un incubo logistico. Buone notizie: Il Pianificatore di eventi di Doodle è qui per aiutarvi!

Come funziona il Pianificatore di eventi?

L’organizzatore del Pianificatore di eventi seleziona i giorni, gli orari e il numero massimo di iscritti per ogni sessione che sta organizzando. Condividete il link del Pianificatore di eventi e invitate i partecipanti a scegliere la sessione o le sessioni a cui partecipare. Doodle invierà a tutti le informazioni necessarie per arrivare puntuali e al posto giusto.

Che cosa risolve il Pianificatore di eventi ?

Impedisce le doppie prenotazioni e le iscrizioni eccessive

Semplifica la gestione delle presenze

Automatizza la pianificazione degli eventi

Vi lascia più tempo per il lavoro che conta davvero

Passo 1: accedere alla versione Beta

Accedete a Doodle e andate nella vostra Dashboard. Vedrete tutti i tipi di evento: basta cliccare su " Pianificatore di eventi " o sul pulsante "Crea un Doodle" per iniziare.

Fase 2: Impostazione dell'evento

È possibile organizzare una serie di sessioni, di persona o online.

Crea un foglio di iscrizione

Ecco cosa aggiungere:

Titolo : Come si chiama l'evento?

Descrizione : Siate brevi. Apparirà negli inviti del calendario.

Luogo: Aggiungete un indirizzo fisico o attivate la videoconferenza per incontrarvi online.

Consiglio: Collega subito il calendario in modo che gli inviti vengano inviati automaticamente quando qualcuno si iscrive. ➡️ Guarda come collegare il calendario

È possibile creare sessioni di gruppo o 1:1, ciascuna con una propria fascia oraria e capacità.

Impostare i dettagli della sessione

Per ogni sessione:

Impostare la data, l'ora di inizio e la durata

Aggiungere una descrizione e un luogo

Definire il numero di posti disponibili

Ripetete questi passaggi per ogni sessione che volete offrire.

Se si utilizza la videoconferenza, ogni partecipante riceverà un link univoco per iscriversi alla sessione. ➡️ Per sapere come collegare le applicazioni video

Quando avete finito, cliccate su "Crea un Pianificatore di eventi".

Crea un foglio di iscrizione

Fase 3: revisione e condivisione

Controllate ancora una volta tutti i dettagli della sessione e modificateli. Basta fare clic su Modifica.

Una volta pronto:

Fare clic su "Copia link".

Condividetelo via e-mail, WhatsApp, Slack, LinkedIn, ovunque si trovino i vostri ospiti.

Nota: i partecipanti non hanno bisogno di un account Doodle per iscriversi.

Dopo la configurazione:

Riceverete un'e-mail di conferma

Potete controllare chi si è iscritto e vedere il nome e l'e-mail per ogni sessione.

I partecipanti riceveranno anche un'e-mail di conferma e un invito al calendario.

Articoli comuni

Crea un foglio di iscrizione

Suggerimenti per il successo

Fare:

Siate chiari sullo scopo dell'evento

Fornite agli ospiti una panoramica breve e utile

Spiegate che cosa ci si deve aspettare quando si clicca sul vostro link

Non:

sovraccaricare la descrizione con troppi dettagli

Dimenticare di condividere il link (ovviamente!)

Non testare l'esperienza di iscrizione prima di inviarla.

Aiutateci a migliorare