👋 Willkommen beim Doodle Eventplaner!

Die Organisation einer Veranstaltung, egal ob es sich um ein kleines Teamtreffen oder einen großen Workshop handelt, kann ein logistischer Albtraum sein. Die gute Nachricht: Doodles Eventplaner sind da, um zu helfen!

Wie funktioniert der Eventplaner?

Als Organisator des Eventplaners wählen Sie die genauen Tage, Uhrzeiten und die maximale Teilnehmerzahl für jede Sitzung, die Sie organisieren. Teilen Sie den Link zu Ihrem Eventplaner und laden Sie die Teilnehmer ein, die gewünschte(n) Veranstaltung(en) auszuwählen. Doodle sendet allen Teilnehmern alle Informationen, die sie benötigen, um pünktlich und am richtigen Ort zu erscheinen.

Was löst der Eventplaner?

Verhindert Doppelbelegungen und Überbelegungen

Vereinfachung der Anwesenheitsverwaltung

Automatisiert die Planung von Veranstaltungen

Sie haben mehr Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben

Schritt 1: Zugriff auf die Beta-Version

Loggen Sie sich bei Doodle ein und gehen Sie auf Ihr Dashboard. Dort sehen Sie alle Veranstaltungstypen - klicken Sie einfach auf " Eventplaner " oder auf "Doodle erstellen", um loszulegen.

Schritt 2: Richten Sie Ihre Veranstaltung ein

Sie können eine Reihe von Sitzungen organisieren - persönlich oder online.

Eine Anmeldeliste erstellen

Das müssen Sie hinzufügen:

Titel : Wie lautet der Titel Ihrer Veranstaltung?

Beschreibung : Fassen Sie sich kurz. Sie wird in den Kalendereinladungen erscheinen.

Ort: Fügen Sie eine physische Adresse hinzu oder aktivieren Sie Videokonferenzen, um sich online zu treffen.

Tipp: Verbinden Sie Ihren Kalender jetzt, damit Einladungen automatisch verschickt werden, wenn sich jemand anmeldet. ➡️ Sehen Sie sich an, wie Sie Ihren Kalender verbinden

Sie können Gruppensitzungen oder 1:1-Sitzungen erstellen - jeweils mit eigenem Zeitfenster und eigener Kapazität.

Sitzungsdetails festlegen

Für jede Sitzung:

Legen Sie das Datum, die Startzeit und die Dauer fest.

Fügen Sie eine Beschreibung und einen Ort hinzu

Legen Sie fest, wie viele Plätze verfügbar sind

Wiederholen Sie diese Schritte für jede Sitzung, die Sie anbieten möchten.

Wenn Sie Videokonferenzen nutzen, erhält jeder Teilnehmer einen eindeutigen Link, über den er an der Sitzung teilnehmen kann. ➡️ Erfahren Sie, wie Sie Ihre Videoanwendungen verbinden können.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Eventplaner erstellen".

Eine Anmeldeliste erstellen

Schritt 3: Überprüfen und freigeben

Überprüfen Sie alle Sitzungsdetails noch einmal. Müssen Sie Änderungen vornehmen? Klicken Sie einfach auf "Bearbeiten".

Sobald es fertig ist:

Klicken Sie auf "Link kopieren".

Teilen Sie es per E-Mail, WhatsApp, Slack, LinkedIn - wo immer Ihre Gäste sind

Hinweis: Ihre Teilnehmer brauchen kein Doodle-Konto, um sich anzumelden.

Nach der Einrichtung:

Sie erhalten eine E-Mail-Bestätigung

Sie können überprüfen, wer sich angemeldet hat und sehen deren Namen und E-Mail für jede Sitzung

Die Teilnehmer erhalten außerdem eine Bestätigungs-E-Mail und eine Kalendereinladung

Allgemeine Artikel

Eine Anmeldeliste erstellen

Tipps für den Erfolg

Tun:

Seien Sie sich über den Zweck der Veranstaltung im Klaren

Geben Sie den Gästen einen kurzen und hilfreichen Überblick

Erklären Sie, was sie erwartet, wenn sie auf Ihren Link klicken

Vermeiden Sie:

Überladen Sie Ihre Beschreibung mit zu vielen Details

Vergessen Sie, den Link zu teilen (natürlich!)

Testen Sie die Anmeldung nicht, bevor Sie sie verschicken

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