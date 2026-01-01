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Guías prácticas

Cómo crear un Planificador de eventos

Tiempo de lectura: 4 minutos
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👋 ¡Bienvenido al Planificador de eventos de Doodle!

Organizar un evento, ya sea una pequeña reunión de equipo o un taller a gran escala, puede ser una pesadilla logística. Buenas noticias: El Planificador de eventos de Doodle está aquí para ayudarte.

¿Cómo funciona el Planificador de eventos?

Como organizador del Planificador de eventos, tú seleccionas los días exactos, las horas y el número máximo de inscritos para cada sesión que estás organizando. Comparte el enlace de tu Planificador de eventos e invita a los participantes a elegir a qué sesión o sesiones asistirán. Doodle enviará a todos la información que necesitan para llegar a tiempo y al lugar adecuado.

¿Qué soluciona el Planificador de eventos?

  • Evita las reservas dobles y el exceso de inscripciones

  • Agiliza la gestión de la asistencia

  • Automatiza la planificación de eventos

  • Te da más tiempo para el trabajo que realmente importa

Paso 1: Accede a la versión Beta

Accede a Doodle y dirígete a tu panel de control. Verás todos los tipos de eventos: haz clic en "Planificador de eventos" o pulsa el botón "Crear un Doodle" para empezar.

Paso 2: Organiza tu evento

Puedes organizar una serie de sesiones - en persona o en línea.

Esto es lo que tienes que añadir

  • Título: ¿Cómo se llama tu evento?

  • Descripción: Sea breve. Aparecerá en las invitaciones del calendario.

  • Lugar: Añade una dirección física o activa la videoconferencia para reunirte en línea.

Consejo: Conecta tu calendario ahora para que las invitaciones se envíen automáticamente cuando alguien se inscriba. ➡️ Mira cómo conectar tu calendario

Puedes crear sesiones de grupo o individuales, cada una con su propia franja horaria y capacidad.

Establezca los detalles de la sesión

Para cada sesión:

  • Fija la fecha, la hora de inicio y la duración

  • Añada una descripción y una ubicación

  • Defina el número de plazas disponibles

Repita estos pasos para cada sesión que desee ofrecer.

Si utilizas videoconferencia, cada participante recibirá un enlace único para unirse a su sesión. ➡️ Aprende a conectar tus aplicaciones de vídeo

Cuando hayas terminado, pulsa "Crear un Planificador de eventos".

Paso 3: Revisar y compartir

Revisa todos los detalles de la sesión una vez más. ¿Necesitas hacer cambios? Haz clic en Editar.

Una vez que esté listo

  • Haz clic en "Copiar enlace".

  • Compártelo por correo electrónico, WhatsApp, Slack, LinkedIn... dondequiera que estén tus invitados

Nota: Tus participantes no necesitan una cuenta Doodle para registrarse.

Después de la configuración:

  • Recibirás un correo electrónico de confirmación

  • Podrás revisar quién se ha apuntado y ver su nombre y correo electrónico para cada sesión

  • Los participantes también recibirán un correo electrónico de confirmación y una invitación al calendario

Artículos comunes

Consejos para el éxito

Haz esto:

  • Deje claro el objetivo del acto

  • Ofrezca a los invitados un resumen breve y útil

  • Explíqueles qué pueden esperar cuando hagan clic en su enlace.

Evita esto:

  • Sobrecargar la descripción con demasiados detalles

  • Olvide compartir el enlace (¡obviamente!)

  • No pruebe la experiencia de registro antes de enviarla.

Ayúdenos a mejorar

Esta es una versión beta, y tus comentarios marcan la diferencia. ¿Tienes ideas? ¿Encontraste un error? Envíanos un correo electrónico directamente a [email protected].

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