👋 ¡Bienvenido al Planificador de eventos de Doodle!

Organizar un evento, ya sea una pequeña reunión de equipo o un taller a gran escala, puede ser una pesadilla logística. Buenas noticias: El Planificador de eventos de Doodle está aquí para ayudarte.

¿Cómo funciona el Planificador de eventos ?

Como organizador del Planificador de eventos , tú seleccionas los días exactos, las horas y el número máximo de inscritos para cada sesión que estás organizando. Comparte el enlace de tu Planificador de eventos e invita a los participantes a elegir a qué sesión o sesiones asistirán. Doodle enviará a todos la información que necesitan para llegar a tiempo y al lugar adecuado.

¿Qué soluciona el Planificador de eventos ?

Evita las reservas dobles y el exceso de inscripciones

Agiliza la gestión de la asistencia

Automatiza la planificación de eventos

Te da más tiempo para el trabajo que realmente importa

Paso 1: Accede a la versión Beta

Accede a Doodle y dirígete a tu panel de control. Verás todos los tipos de eventos: haz clic en " Planificador de eventos " o pulsa el botón "Crear un Doodle" para empezar.

Paso 2: Organiza tu evento

Puedes organizar una serie de sesiones - en persona o en línea.

Crear una hoja de inscripción

Esto es lo que tienes que añadir

Título : ¿Cómo se llama tu evento?

Descripción : Sea breve. Aparecerá en las invitaciones del calendario.

Lugar: Añade una dirección física o activa la videoconferencia para reunirte en línea.

Consejo: Conecta tu calendario ahora para que las invitaciones se envíen automáticamente cuando alguien se inscriba. ➡️ Mira cómo conectar tu calendario

Puedes crear sesiones de grupo o individuales, cada una con su propia franja horaria y capacidad.

Establezca los detalles de la sesión

Para cada sesión:

Fija la fecha, la hora de inicio y la duración

Añada una descripción y una ubicación

Defina el número de plazas disponibles

Repita estos pasos para cada sesión que desee ofrecer.

Si utilizas videoconferencia, cada participante recibirá un enlace único para unirse a su sesión. ➡️ Aprende a conectar tus aplicaciones de vídeo

Cuando hayas terminado, pulsa "Crear un Planificador de eventos".

Crear una hoja de inscripción

Paso 3: Revisar y compartir

Revisa todos los detalles de la sesión una vez más. ¿Necesitas hacer cambios? Haz clic en Editar.

Una vez que esté listo

Haz clic en "Copiar enlace".

Compártelo por correo electrónico, WhatsApp, Slack, LinkedIn... dondequiera que estén tus invitados

Nota: Tus participantes no necesitan una cuenta Doodle para registrarse.

Después de la configuración:

Recibirás un correo electrónico de confirmación

Podrás revisar quién se ha apuntado y ver su nombre y correo electrónico para cada sesión

Los participantes también recibirán un correo electrónico de confirmación y una invitación al calendario

Artículos comunes

Crear una hoja de inscripción

Consejos para el éxito

Haz esto :

Deje claro el objetivo del acto

Ofrezca a los invitados un resumen breve y útil

Explíqueles qué pueden esperar cuando hagan clic en su enlace.

Evita esto:

Sobrecargar la descripción con demasiados detalles

Olvide compartir el enlace (¡obviamente!)

No pruebe la experiencia de registro antes de enviarla.

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