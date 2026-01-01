Cómo crear un Planificador de eventos
👋 ¡Bienvenido al Planificador de eventos de Doodle!
Organizar un evento, ya sea una pequeña reunión de equipo o un taller a gran escala, puede ser una pesadilla logística. Buenas noticias: El Planificador de eventos de Doodle está aquí para ayudarte.
¿Cómo funciona el Planificador de eventos?
Como organizador del Planificador de eventos, tú seleccionas los días exactos, las horas y el número máximo de inscritos para cada sesión que estás organizando. Comparte el enlace de tu Planificador de eventos e invita a los participantes a elegir a qué sesión o sesiones asistirán. Doodle enviará a todos la información que necesitan para llegar a tiempo y al lugar adecuado.
¿Qué soluciona el Planificador de eventos?
Evita las reservas dobles y el exceso de inscripciones
Agiliza la gestión de la asistencia
Automatiza la planificación de eventos
Te da más tiempo para el trabajo que realmente importa
Paso 1: Accede a la versión Beta
Accede a Doodle y dirígete a tu panel de control. Verás todos los tipos de eventos: haz clic en "Planificador de eventos" o pulsa el botón "Crear un Doodle" para empezar.
Paso 2: Organiza tu evento
Puedes organizar una serie de sesiones - en persona o en línea.
Esto es lo que tienes que añadir
Título: ¿Cómo se llama tu evento?
Descripción: Sea breve. Aparecerá en las invitaciones del calendario.
Lugar: Añade una dirección física o activa la videoconferencia para reunirte en línea.
Consejo: Conecta tu calendario ahora para que las invitaciones se envíen automáticamente cuando alguien se inscriba. ➡️ Mira cómo conectar tu calendario
Puedes crear sesiones de grupo o individuales, cada una con su propia franja horaria y capacidad.
Establezca los detalles de la sesión
Para cada sesión:
Fija la fecha, la hora de inicio y la duración
Añada una descripción y una ubicación
Defina el número de plazas disponibles
Repita estos pasos para cada sesión que desee ofrecer.
Si utilizas videoconferencia, cada participante recibirá un enlace único para unirse a su sesión. ➡️ Aprende a conectar tus aplicaciones de vídeo
Cuando hayas terminado, pulsa "Crear un Planificador de eventos".
Paso 3: Revisar y compartir
Revisa todos los detalles de la sesión una vez más. ¿Necesitas hacer cambios? Haz clic en Editar.
Una vez que esté listo
Haz clic en "Copiar enlace".
Compártelo por correo electrónico, WhatsApp, Slack, LinkedIn... dondequiera que estén tus invitados
Nota: Tus participantes no necesitan una cuenta Doodle para registrarse.
Después de la configuración:
Recibirás un correo electrónico de confirmación
Podrás revisar quién se ha apuntado y ver su nombre y correo electrónico para cada sesión
Los participantes también recibirán un correo electrónico de confirmación y una invitación al calendario
Artículos comunes
Consejos para el éxito
Haz esto:
Deje claro el objetivo del acto
Ofrezca a los invitados un resumen breve y útil
Explíqueles qué pueden esperar cuando hagan clic en su enlace.
Evita esto:
Sobrecargar la descripción con demasiados detalles
Olvide compartir el enlace (¡obviamente!)
No pruebe la experiencia de registro antes de enviarla.
Ayúdenos a mejorar
Esta es una versión beta, y tus comentarios marcan la diferencia. ¿Tienes ideas? ¿Encontraste un error? Envíanos un correo electrónico directamente a [email protected].