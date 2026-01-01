Jak utworzyć Sign-up Sheet
Zaktualizowano: 1 lip 2026
👋 Witamy w serwisie Doodle Sign-up Sheets!
Organizacja wydarzenia – niezależnie od tego, czy chodzi o małe spotkanie zespołu, czy o warsztaty na dużą skalę – może być logistycznym koszmarem. Dobra wiadomość: z pomocą przychodzą Sign-up Sheets Doodle!
Jak działają Sign-up Sheets?
Jako organizator Sign-up Sheet sam wybierasz konkretne dni, godziny oraz maksymalną liczbę uczestników dla każdej sesji, którą organizujesz. Udostępnij link do Sign-up Sheet i zaproś uczestników, aby wybrali sesję lub sesje, w których chcą wziąć udział. Doodle prześle wszystkim niezbędne informacje, dzięki którym dotrą na czas we właściwe miejsce.
Jakie problemy rozwiązują Sign-up Sheets?
Zapobiega podwójnym rezerwacjom i przekroczeniu limitu rezerwacji
Usprawnia zarządzanie frekwencją
Automatyzuje planowanie wydarzeń
Dzięki temu zyskujesz więcej czasu na pracę, która naprawdę ma znaczenie
Krok 1: Uzyskaj dostęp do wersji beta
Zaloguj się do serwisu Doodle i przejdź do pulpitu nawigacyjnego. Zobaczysz tam wszystkie rodzaje wydarzeń — wystarczy kliknąć opcję „Sign-up Sheet” lub przycisk „Utwórz Doodle”, aby rozpocząć.
Krok 2: Skonfiguruj swoje wydarzenie
Możesz zorganizować serię spotkań — stacjonarnych lub online.
Oto, co należy dodać:
Tytuł: Jak nazywa się wasza impreza?
Opis: Niech to będzie krótkie. Ta informacja pojawi się w zaproszeniach kalendarzowych.
Lokalizacja: Dodaj adres fizyczny lub włącz Wideokonferencje aby spotkać się online.
Wskazówka: Połącz teraz swój kalendarz, aby zaproszenia były wysyłane automatycznie po zapisaniu się danej osoby. ➡️ Obejrzyj jak połączyć swój kalendarz
Możesz utworzyć zajęcia grupowe lub Spotkania indywidualne — z których każda ma własny przedział czasowy i pojemność.
Ustaw szczegóły sesji
Dla każdej sesji:
Ustaw datę, godzinę rozpoczęcia i czas trwania
Dodaj opis i lokalizację
Określ, ile miejsc jest dostępnych
Powtórz te kroki dla każdej sesji które chcesz zaoferować.
Jeśli korzystasz z wideokonferencji, każdy uczestnik otrzyma unikalny link umożliwiający dołączenie do sesji. ➡️ Dowiedz się jak podłączyć aplikacje wideo
Gdy skończysz, kliknij „Utwórz Sign-up Sheet”.
Krok 3: Przejrzyj i udostępnij
Sprawdź jeszcze raz wszystkie szczegóły swojej sesji. Chcesz wprowadzić zmiany? Po prostu kliknij Edytuj.
Gdy wszystko będzie gotowe:
Kliknij „Skopiuj link”
Udostępnij to przez e-mail, WhatsApp, Slack, LinkedIn — tam, gdzie są Twoi goście
Uwaga: Uczestnicy nie muszą posiadać konta w serwisie Doodle, aby się zapisać.
Po zakończeniu konfiguracji:
Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem
Możesz sprawdzić, kto się zapisał, oraz wyświetlić imię i nazwisko oraz adres e-mail każdego uczestnika danej sesji
Uczestnicy otrzymają również wiadomość e-mail z potwierdzeniem oraz zaproszenie do kalendarza
Artykuły wspólne
Wskazówki, jak osiągnąć sukces
Co należy zrobić:
Należy jasno określić cel wydarzenia
Przedstaw gościom krótki i przydatny przegląd
Wyjaśnij, czego mogą się spodziewać po kliknięciu w Twój link
Nie należy:
Nie przeładowuj opisu zbyt wieloma szczegółami
Zapomniałem udostępnić link (oczywiście!)
Pominięcie przetestowania procesu rejestracji przed jego uruchomieniem
Nie jest wymagana karta kredytowa
Pomóż nam ulepszyć tę stronę
To jest wersja beta, a Wasze opinie mają dla nas ogromne znaczenie. Macie jakieś pomysły? Znaleźliście błąd? Napiszcie do nas bezpośrednio na adres [email protected].