Jak utworzyć Sign-up Sheet

👋 Witamy w serwisie Doodle Sign-up Sheets!

Organizacja wydarzenia – niezależnie od tego, czy chodzi o małe spotkanie zespołu, czy o warsztaty na dużą skalę – może być logistycznym koszmarem. Dobra wiadomość: z pomocą przychodzą Sign-up Sheets Doodle!

Jak działają Sign-up Sheets?

Jako organizator Sign-up Sheet sam wybierasz konkretne dni, godziny oraz maksymalną liczbę uczestników dla każdej sesji, którą organizujesz. Udostępnij link do Sign-up Sheet i zaproś uczestników, aby wybrali sesję lub sesje, w których chcą wziąć udział. Doodle prześle wszystkim niezbędne informacje, dzięki którym dotrą na czas we właściwe miejsce.

Jakie problemy rozwiązują Sign-up Sheets?

Zapobiega podwójnym rezerwacjom i przekroczeniu limitu rezerwacji

Usprawnia zarządzanie frekwencją

Automatyzuje planowanie wydarzeń

Dzięki temu zyskujesz więcej czasu na pracę, która naprawdę ma znaczenie

Krok 1: Uzyskaj dostęp do wersji beta

Zaloguj się do serwisu Doodle i przejdź do pulpitu nawigacyjnego. Zobaczysz tam wszystkie rodzaje wydarzeń — wystarczy kliknąć opcję „Sign-up Sheet” lub przycisk „Utwórz Doodle”, aby rozpocząć.

Krok 2: Skonfiguruj swoje wydarzenie

Możesz zorganizować serię spotkań — stacjonarnych lub online.

Oto, co należy dodać:

Tytuł : Jak nazywa się wasza impreza?

Opis : Niech to będzie krótkie. Ta informacja pojawi się w zaproszeniach kalendarzowych.

Lokalizacja: Dodaj adres fizyczny lub włącz Wideokonferencje aby spotkać się online.

Wskazówka: Połącz teraz swój kalendarz, aby zaproszenia były wysyłane automatycznie po zapisaniu się danej osoby. ➡️ Obejrzyj jak połączyć swój kalendarz

Możesz utworzyć zajęcia grupowe lub Spotkania indywidualne — z których każda ma własny przedział czasowy i pojemność.

Ustaw szczegóły sesji

Dla każdej sesji:

Ustaw datę, godzinę rozpoczęcia i czas trwania

Dodaj opis i lokalizację

Określ, ile miejsc jest dostępnych

Powtórz te kroki dla każdej sesji które chcesz zaoferować.

Jeśli korzystasz z wideokonferencji, każdy uczestnik otrzyma unikalny link umożliwiający dołączenie do sesji. ➡️ Dowiedz się jak podłączyć aplikacje wideo

Gdy skończysz, kliknij „Utwórz Sign-up Sheet”.

Krok 3: Przejrzyj i udostępnij

Sprawdź jeszcze raz wszystkie szczegóły swojej sesji. Chcesz wprowadzić zmiany? Po prostu kliknij Edytuj.

Gdy wszystko będzie gotowe:

Kliknij „Skopiuj link”

Udostępnij to przez e-mail, WhatsApp, Slack, LinkedIn — tam, gdzie są Twoi goście

Uwaga: Uczestnicy nie muszą posiadać konta w serwisie Doodle, aby się zapisać.

Po zakończeniu konfiguracji:

Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem

Możesz sprawdzić, kto się zapisał, oraz wyświetlić imię i nazwisko oraz adres e-mail każdego uczestnika danej sesji

Uczestnicy otrzymają również wiadomość e-mail z potwierdzeniem oraz zaproszenie do kalendarza

Artykuły wspólne

Wskazówki, jak osiągnąć sukces

Co należy zrobić:

Należy jasno określić cel wydarzenia

Przedstaw gościom krótki i przydatny przegląd

Wyjaśnij, czego mogą się spodziewać po kliknięciu w Twój link

Nie należy:

Nie przeładowuj opisu zbyt wieloma szczegółami

Zapomniałem udostępnić link (oczywiście!)

Pominięcie przetestowania procesu rejestracji przed jego uruchomieniem

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