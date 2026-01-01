Sådan opretter du et tilmeldingsark
👋 Velkommen til Doodle Sign-up Sheets!
Det kan være et logistisk mareridt at organisere en begivenhed, uanset om det er et lille teammøde eller en storstilet workshop. Men der er gode nyheder: Doodles tilmeldingsark er her for at hjælpe!
Hvordan fungerer tilmeldingssedler?
Som arrangør af tilmeldingsarket vælger du de nøjagtige dage, tidspunkter og maksimale tilmeldinger for hver session, du arrangerer. Del dit link til tilmeldingsarket, og inviter deltagerne til at vælge, hvilken eller hvilke sessioner de vil deltage i. Doodle sender alle de oplysninger, de skal bruge for at komme til tiden og på det rigtige sted.
Hvad løser tilmeldingssedler?
Forhindrer dobbeltbookinger og overtegning
Strømliner administrationen af fremmøde
Automatiserer planlægning af events
Giver dig mere tid til det arbejde, der rent faktisk betyder noget
Trin 1: Få adgang til beta-versionen
Log ind på Doodle, og gå til dit Dashboard. Du kan se alle eventtyperne - bare klik på "Tilmeldingsark" eller tryk på knappen "Opret en Doodle" for at komme i gang.
Trin 2: Opsæt din begivenhed
Du kan organisere en række sessioner - personligt eller online.
Her er, hvad du skal tilføje:
Titel: Hvad hedder din begivenhed?
Beskrivelse: Hold det kort. Den vil blive vist i kalenderinvitationer.
Sted: Tilføj en fysisk adresse, eller slå videokonference til for at mødes online.
Tip: Tilslut din kalender nu, så der automatisk sendes invitationer ud, når nogen tilmelder sig. ➡️ Se, hvordan du tilslutter din kalender
Du kan oprette gruppesessioner eller 1:1-møder - hver med sit eget tidsrum og sin egen kapacitet.
Indstil detaljer for sessionen
For hver session:
Indstil dato, starttidspunkt og varighed
Tilføj en beskrivelse og placering
Definer, hvor mange pladser der er til rådighed
Gentag disse trin for hver session, du vil tilbyde.
Hvis du bruger videokonferencer, får hver deltager et unikt link til at deltage i deres session. ➡️ Lær, hvordan du forbinder dine videoapps
Når du er færdig, skal du trykke på "Create a Sign-up Sheet".
Trin 3: Gennemgå og del
Tjek alle dine sessionsdetaljer en gang til. Har du brug for at lave ændringer? Bare klik på Edit.
Når den er klar:
Klik på "Kopier link"
Del det via e-mail, WhatsApp, Slack, LinkedIn - uanset hvor dine gæster er.
Bemærk: Dine deltagere behøver ikke en Doodle-konto for at tilmelde sig.
Efter opsætning:
Du får en bekræftelse via e-mail
Du kan se, hvem der har tilmeldt sig, og se deres navn og e-mail for hver session
Deltagerne får også en bekræftelsesmail og en kalenderinvitation
Almindelige artikler
Tips til succes
Gør det:
Vær klar over formålet med arrangementet
Giv gæsterne et kort og nyttigt overblik
Forklar, hvad de kan forvente, når de klikker på dit link
Lad være med at:
Overbelast din beskrivelse med for mange detaljer
Glem at dele linket (selvfølgelig!)
Springe over at teste tilmeldingsoplevelsen, før du sender den ud
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Dette er en betaversion, og din feedback gør en forskel. Har du ideer? Har du fundet en fejl? Send os en e-mail direkte på [email protected].