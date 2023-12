Sådan opretter du et tilmeldingsark

Her er en guide til, hvordan du opretter dit tilmeldingsark (du skal være medlem af vores Alpha-team for at gøre dette):

Første trin: Få adgang til Alpha-versionen

Du kan få adgang til alpha-versionen af Sign-up Sheets via dette link - **[https://doodle.com/sign-up-sheet/organize/](https://doodle.com/sign-up-sheet/organize/) **. Der er ikke adgang til Sign-up Sheets i Doodle-produktet i Alpha. Du finder det ikke under begivenhedstyperne, når du klikker på 'Opret en Doodle'.

Vi anbefaler, at du bogmærker dette link (under Alpha), så du kan få adgang til funktionen efter behov.

Trin to: Opret et nyt tilmeldingsark

Når du har klikket på e-mail-linket 'Opret dit tilmeldingsark', vil du blive bedt om at logge ind på din Doodle-konto. Du kan give dit tilmeldingsark et navn og en beskrivelse, der præcist repræsenterer de begivenheder eller aktiviteter, du organiserer.

Sign-up Sheets giver dig mulighed for at organisere en række online eller personlige events. Disse kan involvere grupper eller 1-1 sessioner. Sessioner repræsenterer de forskellige tidsintervaller eller dele af dit event. De kan hver især have en individuel placering og beskrivelse. Din standardvideokonference- og kalenderudbyder (fra dine kontoindstillinger) vil være aktiveret for tilmeldingsarket.

Tilføj en eller flere sessioner til dit tilmeldingsark, hver med tilpassede siddepladser.

Klik på "Opret et tilmeldingsark", når du er færdig.

Trin tre: Gennemgå, kopier linket og del

Du kan gennemgå dine eventsessioner på næste side. Når du er tilfreds, er du klar til at dele arket med din deltager.

For at dele linket skal du blot klikke på "Kopier link" i øverste højre hjørne af denne side. I Alpha er dette den eneste måde at dele et tilmeldingsark med en deltager på. Du kan enten tilføje dette link til en e-mail, instant message, sms eller hvordan du nu vil invitere din deltager.

Bemærk: Dine gæster skal logge ind på Doodle for at tilmelde sig en session.

Når dit ark er oprettet, vil du modtage en e-mailnotifikation. Du kan bruge den e-mail til at få adgang til/gennemgå arket. Derudover kan du se deltagerlisten pr. session med detaljer (som navn, e-mail) ved at klikke på antallet af tilmeldinger pr. session. Dine deltagere vil også modtage en e-mail og en kalenderinvitation, når de tilmelder sig en session.

Sådan gør du:

Definer klart formålet med tilmeldingsarket, og giv nok information om begivenheden eller aktiviteten til at engagere dine gæster.

Når du deler linket, skal du give klare instruktioner om, hvordan man tilmelder sig, og hvad gæsterne kan forvente.

Bogmærk linket Create Sign-up Sheet, så du kan blive ved med at teste/skabe nye senere.

Dont's:

Komplicer ikke dit tilmeldingsark med lange beskrivelser.

Glem ikke at kopiere og dele linket med dine deltagere. Kommuniker vigtige oplysninger om tilmelding og deadlines i dine e-mails/beskeder.

Glem ikke at afprøve dit tilmeldingsark, før du deler det med dine gæster. Det kan du gøre ved at indsætte det kopierede link i en inkognito-browser.

Vi håber, at denne guide hjælper dig med at opsætte dit første tilmeldingsark i alfa-versionen af funktionen.

Husk, at alfa-versionen er i sin tidlige fase, og vi sætter pris på al den feedback, du har, så vi kan forbedre funktionen. Send din feedback direkte til os via e-mail [email protected]. Du kan også bruge denne e-mail, hvis du gerne vil være med i Alpha-teamet.