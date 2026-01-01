Sådan opretter du et tilmeldingsark

👋 Velkommen til Doodle Sign-up Sheets!

Det kan være et logistisk mareridt at organisere en begivenhed, uanset om det er et lille teammøde eller en storstilet workshop. Men der er gode nyheder: Doodles tilmeldingsark er her for at hjælpe!

Hvordan fungerer tilmeldingssedler?

Som arrangør af tilmeldingsarket vælger du de nøjagtige dage, tidspunkter og maksimale tilmeldinger for hver session, du arrangerer. Del dit link til tilmeldingsarket, og inviter deltagerne til at vælge, hvilken eller hvilke sessioner de vil deltage i. Doodle sender alle de oplysninger, de skal bruge for at komme til tiden og på det rigtige sted.

Hvad løser tilmeldingssedler?

Forhindrer dobbeltbookinger og overtegning

Strømliner administrationen af fremmøde

Automatiserer planlægning af events

Giver dig mere tid til det arbejde, der rent faktisk betyder noget

Trin 1: Få adgang til beta-versionen

Log ind på Doodle, og gå til dit Dashboard. Du kan se alle eventtyperne - bare klik på "Tilmeldingsark" eller tryk på knappen "Opret en Doodle" for at komme i gang.

Trin 2: Opsæt din begivenhed

Du kan organisere en række sessioner - personligt eller online.

Opret en tilmeldingsliste

Her er, hvad du skal tilføje:

Titel : Hvad hedder din begivenhed?

Beskrivelse : Hold det kort. Den vil blive vist i kalenderinvitationer.

Sted: Tilføj en fysisk adresse, eller slå videokonference til for at mødes online.

Tip: Tilslut din kalender nu, så der automatisk sendes invitationer ud, når nogen tilmelder sig. ➡️ Se, hvordan du tilslutter din kalender

Du kan oprette gruppesessioner eller 1:1-møder - hver med sit eget tidsrum og sin egen kapacitet.

Indstil detaljer for sessionen

For hver session:

Indstil dato, starttidspunkt og varighed

Tilføj en beskrivelse og placering

Definer, hvor mange pladser der er til rådighed

Gentag disse trin for hver session, du vil tilbyde.

Hvis du bruger videokonferencer, får hver deltager et unikt link til at deltage i deres session. ➡️ Lær, hvordan du forbinder dine videoapps

Når du er færdig, skal du trykke på "Create a Sign-up Sheet".

Opret en tilmeldingsliste

Trin 3: Gennemgå og del

Tjek alle dine sessionsdetaljer en gang til. Har du brug for at lave ændringer? Bare klik på Edit.

Når den er klar:

Klik på "Kopier link"

Del det via e-mail, WhatsApp, Slack, LinkedIn - uanset hvor dine gæster er.

Bemærk: Dine deltagere behøver ikke en Doodle-konto for at tilmelde sig.

Efter opsætning:

Du får en bekræftelse via e-mail

Du kan se, hvem der har tilmeldt sig, og se deres navn og e-mail for hver session

Deltagerne får også en bekræftelsesmail og en kalenderinvitation

Almindelige artikler

Opret en tilmeldingsliste

Tips til succes

Gør det:

Vær klar over formålet med arrangementet

Giv gæsterne et kort og nyttigt overblik

Forklar, hvad de kan forvente, når de klikker på dit link

Lad være med at:

Overbelast din beskrivelse med for mange detaljer

Glem at dele linket (selvfølgelig!)

Springe over at teste tilmeldingsoplevelsen, før du sender den ud

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