Como criar uma planilha de registro

Aqui está um guia para configurar sua planilha de inscrição (você precisa ser um membro da nossa Equipe Alfa para fazer isso):

Primeira etapa: Acesse a versão Alpha

Você pode acessar a versão alfa do Sign-up Sheets por meio deste link - https://doodle.com/sign-up-sheet/organize/. As folhas de registro não podem ser acessadas no produto Doodle na versão alfa. Você não as encontrará nos tipos de evento quando clicar em "Create a Doodle" (Criar um Doodle).

Recomendamos que você marque esse link como favorito (durante o Alpha) para poder acessar o recurso conforme necessário.

Segunda etapa: Criar uma nova planilha de registro

Depois de clicar no link de e-mail "Criar sua planilha de inscrição", você será solicitado a fazer login na sua conta do Doodle. Você pode dar à sua planilha de inscrição um nome e uma descrição que represente com precisão os eventos ou atividades que está organizando.

O Sign-up Sheets permite que você organize uma série de eventos on-line ou presenciais. Eles podem envolver grupos ou sessões individuais. As sessões representam os diferentes intervalos de tempo ou partes do seu evento. Cada uma delas pode ter um local e uma descrição individuais. Seu provedor padrão de videoconferência e calendário (nas Configurações da conta) será ativado para o Sign-up Sheet.

Adicione uma ou mais sessões à sua planilha de inscrição, cada uma com assentos personalizáveis.

Clique em "Create a Sign-up Sheet" quando terminar.

Terceira etapa: Revise, copie o link e compartilhe

Você pode revisar as sessões do seu evento na próxima página. Quando estiver satisfeito, você estará pronto para compartilhar a planilha com o participante.

Para compartilhar o link, basta clicar em "Copy link" (Copiar link) no canto superior direito desta página. No Alpha, essa é a única maneira de compartilhar uma planilha de inscrição com um participante. Você pode adicionar esse link a um e-mail, mensagem instantânea, texto ou qualquer outra forma de convidar o participante.

Observação: seus convidados precisarão fazer login no Doodle para se inscrever em uma sessão.

Quando a planilha for criada com sucesso, você receberá uma notificação por e-mail. Você pode usar esse e-mail para acessar/revisar a planilha. Além disso, você pode revisar a lista de participantes por sessão com detalhes (como nome, e-mail) clicando no número de inscrições por sessão. Seus participantes também receberão um convite por e-mail e pelo calendário quando se inscreverem em uma sessão.

Do's:

Defina claramente a finalidade da folha de inscrição e forneça informações suficientes sobre o evento ou a atividade para envolver seus convidados.

Ao compartilhar o link, forneça instruções claras sobre como se inscrever e o que os convidados podem esperar.

Marque o link Create Sign-up Sheet para que você possa continuar testando/criando novos links posteriormente.

O que não fazer:

Não complique sua planilha de inscrição com descrições longas.

Não se esqueça de copiar e compartilhar o link com seus participantes. Comunique informações importantes relacionadas à inscrição e aos prazos em seus e-mails/mensagens.

Não se esqueça de testar sua planilha de inscrição antes de compartilhá-la com seus convidados. Você pode fazer isso colando o link copiado em um navegador anônimo.

Esperamos que este guia o ajude a configurar sua primeira planilha de inscrição na versão alfa do recurso.

Lembre-se de que a versão alfa está em seus estágios iniciais e agradecemos qualquer feedback que possa nos ajudar a aprimorar o recurso. Envie seus comentários por e-mail diretamente para nós [email protected]. Você também pode usar esse e-mail se quiser fazer parte da Equipe Alfa.