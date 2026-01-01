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Guias práticos

Como criar uma planilha de registro

Tempo de leitura: 4 minutos
Sign-up sheets

Bem-vindo ao Doodle Sign-up Sheets!

A organização de um evento, seja uma pequena reunião de equipe ou um workshop de grande escala, pode ser um pesadelo logístico. Boas notícias: As folhas de registro do Doodle estão aqui para ajudar!

Como funcionam as folhas de registro?

Como organizador da planilha de inscrição, você seleciona os dias e horários exatos e o número máximo de inscrições para cada sessão que estiver organizando. Compartilhe o link da sua planilha de inscrição e convide os participantes a escolherem a sessão ou sessões que irão participar. O Doodle enviará a todos as informações necessárias para que cheguem a tempo e no lugar certo.

O que as folhas de registro resolvem?

  • Evita reservas duplas e excesso de inscrições

  • Simplifica o gerenciamento de presença

  • Automatiza o planejamento de eventos

  • Dá a você mais tempo para o trabalho que realmente importa

Etapa 1: Acesse a versão Beta

Faça login no Doodle e vá para o seu Painel de Controle. Você verá todos os tipos de eventos - basta clicar em "Folha de inscrição" ou clicar no botão "Criar um Doodle" para começar.

Etapa 2: Configure seu evento

Você pode organizar uma série de sessões - pessoalmente ou on-line.

Veja o que adicionar:

  • Título: Qual é o nome do seu evento?

  • Descrição: Seja breve. Ela aparecerá nos convites do calendário.

  • Local: Adicione um endereço físico ou ative a videoconferência para se reunir on-line.

Dica: Conecte seu calendário agora para que os convites sejam enviados automaticamente quando alguém se inscrever. ➡️ Veja como conectar seu calendário

Você pode criar sessões em grupo ou individuais, cada uma com seu próprio horário e capacidade.

Defina os detalhes da sessão

Para cada sessão:

  • Defina a data, a hora de início e a duração

  • Adicione uma descrição e um local

  • Defina quantas vagas estão disponíveis

Repita essas etapas para cada sessão que você deseja oferecer.

Se você estiver usando videoconferência, cada participante receberá um link exclusivo para participar da sessão. ➡️ Saiba como conectar seus aplicativos de vídeo

Quando terminar, clique em "Create a Sign-up Sheet".

Etapa 3: Revise e compartilhe

Verifique todos os detalhes de sua sessão mais uma vez. Precisa fazer alterações? Basta clicar em Edit (Editar).

Quando estiver pronto:

  • Clique em "Copy link" (Copiar link)

  • Compartilhe-o por e-mail, WhatsApp, Slack, LinkedIn - onde quer que seus convidados estejam

Observação: seus participantes não precisam de uma conta do Doodle para se inscrever.

Após a configuração:

  • Você receberá um e-mail de confirmação

  • Você pode verificar quem se inscreveu e ver o nome e o e-mail de cada sessão

  • Os participantes também receberão um e-mail de confirmação e um convite de calendário

Artigos comuns

Dicas para o sucesso

Faça:

  • Seja claro sobre o objetivo do evento

  • Dê aos convidados uma visão geral curta e útil

  • Explique o que esperar quando eles clicarem em seu link

Não faça isso:

  • Sobrecarregar sua descrição com muitos detalhes

  • Não se esqueça de compartilhar o link (obviamente!)

  • Deixar de testar a experiência de registro antes de enviá-la

Ajude-nos a melhorar

Esta é uma versão beta, e seu feedback faz a diferença. Tem ideias? Encontrou um erro? Envie-nos um e-mail diretamente para [email protected].

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