Como criar uma planilha de registro

Bem-vindo ao Doodle Sign-up Sheets!

A organização de um evento, seja uma pequena reunião de equipe ou um workshop de grande escala, pode ser um pesadelo logístico. Boas notícias: As folhas de registro do Doodle estão aqui para ajudar!

Como funcionam as folhas de registro?

Como organizador da planilha de inscrição, você seleciona os dias e horários exatos e o número máximo de inscrições para cada sessão que estiver organizando. Compartilhe o link da sua planilha de inscrição e convide os participantes a escolherem a sessão ou sessões que irão participar. O Doodle enviará a todos as informações necessárias para que cheguem a tempo e no lugar certo.

O que as folhas de registro resolvem?

Evita reservas duplas e excesso de inscrições

Simplifica o gerenciamento de presença

Automatiza o planejamento de eventos

Dá a você mais tempo para o trabalho que realmente importa

Etapa 1: Acesse a versão Beta

Faça login no Doodle e vá para o seu Painel de Controle. Você verá todos os tipos de eventos - basta clicar em "Folha de inscrição" ou clicar no botão "Criar um Doodle" para começar.

Etapa 2: Configure seu evento

Você pode organizar uma série de sessões - pessoalmente ou on-line.

Criar uma lista de inscrição

Veja o que adicionar:

Título : Qual é o nome do seu evento?

Descrição : Seja breve. Ela aparecerá nos convites do calendário.

Local: Adicione um endereço físico ou ative a videoconferência para se reunir on-line.

Dica: Conecte seu calendário agora para que os convites sejam enviados automaticamente quando alguém se inscrever. ➡️ Veja como conectar seu calendário

Você pode criar sessões em grupo ou individuais, cada uma com seu próprio horário e capacidade.

Defina os detalhes da sessão

Para cada sessão:

Defina a data, a hora de início e a duração

Adicione uma descrição e um local

Defina quantas vagas estão disponíveis

Repita essas etapas para cada sessão que você deseja oferecer.

Se você estiver usando videoconferência, cada participante receberá um link exclusivo para participar da sessão. ➡️ Saiba como conectar seus aplicativos de vídeo

Quando terminar, clique em "Create a Sign-up Sheet".

Criar uma lista de inscrição

Etapa 3: Revise e compartilhe

Verifique todos os detalhes de sua sessão mais uma vez. Precisa fazer alterações? Basta clicar em Edit (Editar).

Quando estiver pronto:

Clique em "Copy link" (Copiar link)

Compartilhe-o por e-mail, WhatsApp, Slack, LinkedIn - onde quer que seus convidados estejam

Observação: seus participantes não precisam de uma conta do Doodle para se inscrever.

Após a configuração:

Você receberá um e-mail de confirmação

Você pode verificar quem se inscreveu e ver o nome e o e-mail de cada sessão

Os participantes também receberão um e-mail de confirmação e um convite de calendário

Artigos comuns

Criar uma lista de inscrição

Dicas para o sucesso

Faça:

Seja claro sobre o objetivo do evento

Dê aos convidados uma visão geral curta e útil

Explique o que esperar quando eles clicarem em seu link

Não faça isso:

Sobrecarregar sua descrição com muitos detalhes

Não se esqueça de compartilhar o link (obviamente!)

Deixar de testar a experiência de registro antes de enviá-la

Ajude-nos a melhorar