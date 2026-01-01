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Author Purnima Kumar

Purnima Kumar, Kierownik ds. marketingu produktów

Purnima jest kierowniczką ds. marketingu produktów w firmie Doodle. Tworzy praktyczne treści, które pomagają użytkownikom rozpocząć korzystanie z serwisu Doodle i w pełni wykorzystać możliwości jego narzędzi do planowania. Skupia się na przedstawianiu cz…

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