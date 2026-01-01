Wkrótce aplikacja mobilna Doodle zostanie oficjalnie wycofana ze sklepów Apple App Store i Google Play.

Ale to jeszcze nie koniec. To duży krok w kierunku stworzenia szybszego i bardziej inteligentnego narzędzia do planowania podróży mobilnych, zaprojektowanego z myślą o tym, jak ty skorzystaj z serwisu Doodle.

Oto, co warto wiedzieć i jak w międzyczasie zapewnić płynny przebieg planowania.

Dlaczego zawieszamy działanie aplikacji mobilnej

Wysłuchaliśmy Waszych opinii: chcecie, aby Doodle działało jeszcze lepiej – zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Zamiast wprowadzać poprawki do starej wersji, zaczynamy od zera, aby stworzyć bardziej przejrzystą i wydajną aplikację, która będzie działać lepiej, szybciej i inteligentniej.

W trakcie przebudowy wstrzymaliśmy działanie obecnej aplikacji, aby zrobić miejsce dla przyszłych zmian.

Co to oznacza dla Ciebie

Oto krótkie podsumowanie zmian:

⛔ Aplikacji mobilnej nie można już pobrać ze sklepów z aplikacjami.

📱 Aplikacja nadal może działać na Twoim urządzeniu, jeśli jest już zainstalowana – jednak nie zapewniamy już dla niej aktywnego wsparcia technicznego.

🔄 Korzystanie z serwisu Doodle można kontynuować w wersji na komputery stacjonarne lub przeglądarki mobilne, dostępnej na każdym urządzeniu.

🔐 Twoje dane są bezpieczne i już dostępne na Twoim koncie Doodle w wersji internetowej

Czy jesteś już abonentem usługi komórkowej klasy premium?

Jeśli subskrybujesz Doodle Premium na iOS, nie martw się – nadal możesz korzystać ze swojej subskrypcji za pośrednictwem przeglądarki na komputerze lub urządzeniu mobilnym, logując się na stronie doodle.com.

Nie podoba ci się ta zmiana? Możesz złożyć wniosek o zwrot pieniędzy do firmy Apple jeśli nie chcesz dalej korzystać z wersji online.

Czy mogę nadal korzystać z serwisu Doodle?

Oczywiście. Doodle jest już dostępny online i czeka na Ciebie. Działa równie dobrze w przeglądarkach mobilnych, jak i na komputerach stacjonarnych – a właśnie tam masz już wszystkie swoje narzędzia do planowania i dane.

Jeśli jesteś użytkownikiem Premium, po zalogowaniu się przez stronę internetową nadal będziesz mieć dostęp do funkcji swojego planu.

💡 Wskazówka od profesjonalisty: Możesz nawet dodać Doodle jako aplikację internetową na ekran główny — aby mieć do niej szybki dostęp, tak jak w przypadku oryginalnej aplikacji

W systemie Android: Otwórz przeglądarkę → Zaloguj się na stronie doodle.com → Kliknij przycisk menu z trzema kropkami → Dodaj do ekranu głównego

W systemie iOS: Otwórz przeglądarkę Safari → Zaloguj się na stronie doodle.com → Naciśnij przycisk Ikona udostępniania → Dodaj do ekranu głównego

Skontaktuj się z nami – chętnie Cię wysłuchamy

Nie chodzi tylko o przebudowę aplikacji – przebudowujemy ją od podstaw z myślą o Tobie. Dlatego zachęcamy użytkowników do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem ds. produktu i UX.

📣 Co ta zmiana oznacza dla Twojej pracy? Dla Twojego harmonogramu? Dla Twojego zespołu? Chcielibyśmy się dowiedzieć – Skontaktuj się bezpośrednio z naszym zespołem ds. produktów.

Co dalej?

Wykorzystujemy ten czas na wprowadzenie znaczących ulepszeń, a nie tylko drobnych aktualizacji. Tymczasowe zawieszenie działania aplikacji pozwoli nam stworzyć rozwiązanie mobilne, które naprawdę spełni Wasze potrzeby.

Nie możemy się doczekać, aby opowiedzieć Wam, co nas czeka – i cieszymy się, że możemy towarzyszyć Wam w tej podróży.

Chcesz kontynuować planowanie?

Wejdź na stronę Doodle

Dziękujemy za przynależność do społeczności Doodle. Z niecierpliwością czekamy na to, co nas czeka – i nie możemy się doczekać, aby podzielić się z Wami tym nowym doświadczeniem.