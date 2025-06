Snart vil Doodle-mobilappen officielt blive sat på pause i Apple App Store og Google Play.

Men det er langt fra slutningen. Det er et stort skridt i retning af at skabe en hurtigere og smartere mobil planlægningsoplevelse, der er designet omkring din brug af Doodle.

Her er, hvad du har brug for at vide, og hvordan du kan fortsætte med at planlægge problemfrit i mellemtiden.

Hvorfor vi sætter mobilappen på pause

Vi har hørt jeres feedback: I ønsker, at Doodle skal arbejde hårdere for jer - især på mobilen. I stedet for at tilføje rettelser til den gamle version starter vi forfra med at bygge en renere og mere kraftfuld oplevelse, der fungerer bedre, hurtigere og smartere.

Mens vi genopbygger, har vi sat den nuværende app på pause for at gøre plads til det, der kommer.

Hvad det betyder for dig

Her er et hurtigt overblik over, hvad der ændrer sig:

⛔ Mobilappen kan ikke længere downloades fra app-butikker.

📱 Den kan stadig køre på din enhed, hvis den allerede er installeret - men vi understøtter den ikke længere aktivt.

🔄 Oplevelsen fortsætter med desktop- eller mobilbrowserversionen af Doodle, som er tilgængelig på alle enheder.

🔐 Dine data er sikre og allerede tilgængelige på din Doodle-konto på nettet.

Er du allerede premium mobilabonnent?

Hvis du har abonneret på Doodle Premium via iOS, skal du ikke bekymre dig - du kan fortsætte med at bruge dit abonnement via desktop- eller mobilbrowseren ved at logge på doodle.com.

Er du ikke tilfreds med ændringen? Du kan anmode om en refusion fra Apple hvis du foretrækker ikke at fortsætte med at bruge onlineversionen.

Kan jeg fortsætte med at bruge Doodle?

Det kan du sagtens. Doodle er online og klar til dig lige nu. Den fungerer lige så godt på mobile browsere som på stationære computere - og det er der, alle dine planlægningsværktøjer og data allerede er.

Hvis du er Premium-bruger, har du stadig adgang til din plans funktionalitet, når du er logget ind via internettet.

💡 Pro tip: Du kan endda gemme Doodle som en webapplikation på din startskærm - for hurtig adgang, ligesom den originale app.

På Android: Åbn din browser → Log ind på doodle.com → Tryk på menuen med de tre prikker → Føj til startskærmen

På iOS: Åbn Safari → Log ind på doodle.com → Tryk på Share-ikonet → Føj til hjemmeskærmen

Tal med os - vi vil lytte

Vi genopbygger ikke bare applikationen, vi genopbygger den med dig i tankerne. Derfor inviterer vi brugerne til at tale direkte med vores produkt- og UX-team.

📣 Hvad betyder denne ændring for dit arbejde? Dit skema? Dit team? Det vil vi gerne vide. Tal direkte med vores produktteam.

Hvad bliver det næste?

Vi bruger denne tid til at lave store forbedringer, ikke bare små opdateringer. At sætte appen på pause nu betyder, at vi kan opbygge en mobiloplevelse, der virkelig opfylder dine behov.

Vi kan ikke vente med at fortælle dig, hvad der er i vente - og vi er glade for at være med på rejsen.

Er du klar til at fortsætte med at planlægge?

Få adgang til Doodle på nettet

Tak, fordi du er en del af Doodle-fællesskabet. Vi er meget spændte på, hvad der venter forude - og kan ikke vente med at dele denne nye oplevelse med dig.