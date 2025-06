Bientôt, l'application mobile Doodle sera officiellement mise en pause sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.

Mais c'est loin d'être terminé. C'est un grand pas vers la création d'une expérience de planification mobile plus rapide et plus intelligente, conçue en fonction de la façon dont vous utilisez Doodle.

Voici ce que vous devez savoir et comment continuer à planifier sans problème en attendant.

Pourquoi nous mettons l'application mobile en pause

Nous avons entendu vos commentaires : vous voulez que Doodle travaille plus fort pour vous - en particulier sur mobile. Au lieu d'ajouter des correctifs à l'ancienne version, nous repartons de zéro pour construire une expérience plus propre et plus puissante qui fonctionne mieux, plus rapidement et plus intelligemment.

Pendant que nous reconstruisons, nous avons mis en pause l'application actuelle pour faire de la place à ce qui va suivre.

Ce que cela signifie pour vous

Voici un aperçu rapide de ce qui change :

⛔ L'application mobile ne peut plus être téléchargée à partir des magasins d'applications.

📱 Elle peut encore fonctionner sur votre appareil si elle est déjà installée - mais nous ne la soutenons plus activement.

🔄 L'expérience se poursuit avec la version de Doodle pour ordinateur de bureau ou navigateur mobile, disponible sur n'importe quel appareil.

🔐 Vos données sont en sécurité et déjà accessibles dans votre compte Doodle sur le web.

Vous êtes déjà un abonné mobile premium ?

Si vous avez souscrit à Doodle Premium via iOS, ne vous inquiétez pas : vous pouvez continuer à utiliser votre abonnement via le navigateur de bureau ou mobile en vous connectant à doodle.com.

Vous n'êtes pas satisfait du changement ? Vous pouvez demander un remboursement à Apple si vous préférez ne pas continuer à utiliser la version en ligne.

Puis-je continuer à utiliser Doodle ?

Absolument. Doodle est en ligne et prêt pour vous dès maintenant. Il fonctionne aussi bien sur les navigateurs mobiles que sur les ordinateurs de bureau - et c'est là que se trouvent déjà tous vos outils de planification et vos données.

Si vous êtes un utilisateur Premium, vous aurez toujours accès aux fonctionnalités de votre plan une fois que vous vous serez connecté via le web.

💡 Conseil de pro : vous pouvez même enregistrer Doodle en tant qu'application web sur votre écran d'accueil - pour un accès rapide, tout comme l'application originale.

Sur Android : Ouvrez votre navigateur → Connectez-vous à doodle.com → Appuyez sur le menu à trois points → Ajouter à l'écran d'accueil.

Sur iOS : Ouvrez Safari → Connectez-vous à doodle.com → Touchez l'icône de partage → Ajoutez à l'écran d'accueil.

Parlez-nous - nous vous écouterons

Nous ne nous contentons pas de reconstruire l'application, nous la reconstruisons en pensant à vous. C'est pourquoi nous invitons les utilisateurs à discuter directement avec notre équipe produit et UX.

📣 Qu'est-ce que ce changement signifie pour votre travail ? Votre emploi du temps ? Votre équipe ? Nous aimerions le savoir - Parlez directement à notre équipe produit.

Prochaines étapes

Nous profitons de cette période pour apporter de grandes améliorations, et pas seulement de petites mises à jour. En interrompant l'application maintenant, nous pouvons créer une expérience mobile qui répond vraiment à vos besoins.

Nous sommes impatients de vous faire découvrir ce qui vous attend - et nous sommes ravis de vous accompagner dans cette aventure.

Prêt à continuer à programmer ?

Accéder à Doodle sur le web

Merci de faire partie de la communauté Doodle. Nous sommes très enthousiastes à propos de ce qui nous attend - et nous sommes impatients de partager cette nouvelle expérience avec vous.