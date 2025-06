A breve, l'applicazione mobile Doodle sarà ufficialmente in pausa sull'App Store di Apple e su Google Play.

Ma questa è tutt'altro che la fine. È un grande passo avanti verso la creazione di un'esperienza di pianificazione mobile più veloce e intelligente, progettata in base al modo in cui utilizzate Doodle.

Ecco cosa c'è da sapere e come continuare a pianificare senza problemi nel frattempo.

Perché stiamo mettendo in pausa l'app mobile

Abbiamo ascoltato i vostri commenti: volete che Doodle funzioni meglio per voi, soprattutto su mobile. Invece di aggiungere correzioni alla vecchia versione, stiamo ripartendo da zero per costruire un'esperienza più pulita e potente che funzioni meglio, più velocemente e in modo più intelligente.

Mentre ricostruiamo, abbiamo messo in pausa l'app attuale per fare spazio a ciò che verrà.

Cosa significa per voi

Ecco una rapida panoramica di ciò che sta cambiando:

⛔ L'applicazione mobile non può più essere scaricata dagli app store.

Se è già installata, può ancora funzionare sul vostro dispositivo, ma non la supportiamo più attivamente.

🔄 L'esperienza continua con la versione browser desktop o mobile di Doodle, disponibile su qualsiasi dispositivo.

🔐 I vostri dati sono al sicuro e già accessibili nel vostro account Doodle sul web.

Siete già abbonati al servizio mobile premium?

Se vi siete abbonati a Doodle Premium tramite iOS, non preoccupatevi: potete continuare a utilizzare il vostro abbonamento tramite il browser desktop o mobile collegandovi a doodle.com.

Non siete soddisfatti del cambiamento? È possibile richiedere un rimborso ad Apple se preferite non continuare a usare la versione online.

Posso continuare a usare Doodle?

Assolutamente sì. Doodle è online e pronto per voi. Funziona altrettanto bene sui browser mobili che sui computer desktop, dove si trovano già tutti gli strumenti di pianificazione e i dati.

Se siete un utente Premium, avrete comunque accesso alle funzionalità del vostro piano una volta effettuato l'accesso via web.

💡 S uggerimento: potete anche salvare Doodle come applicazione web nella vostra schermata iniziale, per un accesso rapido, proprio come l'app originale.

Su Android: Aprire il browser → Accedere a doodle.com → Toccare il menu a tre punti → Aggiungere alla schermata iniziale

Su iOS: Aprire Safari → Accedere a doodle.com → Toccare l'icona Condividi → Aggiungere alla schermata iniziale

Parlate con noi - vi ascolteremo

Non stiamo solo ricostruendo l'applicazione, ma la stiamo ricostruendo pensando a voi. Ecco perché invitiamo gli utenti a parlare direttamente con il nostro team di prodotto e UX.

📣 Cosa significa questo cambiamento per il vostro lavoro? Il vostro programma? Il vostro team? Ci piacerebbe saperlo. Parlate direttamente con il nostro team di prodotto.

Il prossimo passo

Stiamo usando questo tempo per apportare grandi miglioramenti, non solo piccoli aggiornamenti. Mettere in pausa l'app ora significa poter costruire un'esperienza mobile che soddisfi davvero le vostre esigenze.

Non vediamo l'ora di farvi sapere cosa c'è in serbo per voi e siamo lieti di unirci a voi in questo viaggio.

Siete pronti a continuare a programmare?

Accesso a Doodle sul web

Grazie per aver fatto parte della comunità di Doodle. Siamo entusiasti di ciò che ci aspetta e non vediamo l'ora di condividere questa nuova esperienza con voi.