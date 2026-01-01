जल्द ही, Doodle मोबाइल ऐप को Apple App Store और Google Play पर आधिकारिक रूप से निलंबित कर दिया जाएगा।

लेकिन यह अंत से बहुत दूर है। यह एक तेज़, स्मार्ट मोबाइल योजना अनुभव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि तुम Doodle का उपयोग करें।

यहाँ वह सब कुछ है जो आपको जानना ज़रूरी है, और इस बीच योजना को सुचारू रूप से कैसे बनाए रखें।

हम मोबाइल ऐप को क्यों रोक रहे हैं

हमने आपकी प्रतिक्रिया सुनी है: आप चाहते हैं कि Doodle आपके लिए और अधिक मेहनत करे – खासकर मोबाइल पर। पुराने संस्करण में सुधार जोड़ने के बजाय, हम एक नए सिरे से एक अधिक स्वच्छ और शक्तिशाली अनुभव का निर्माण कर रहे हैं जो बेहतर, तेज़ और स्मार्ट तरीके से काम करता है।

जब तक हम पुनर्निर्माण कर रहे हैं, हमने आने वाली चीज़ों के लिए जगह बनाने हेतु वर्तमान ऐप को रोक दिया है।

आपके लिए इसका क्या मतलब है

यहाँ एक त्वरित अवलोकन है कि क्या बदल रहा है:

⛔ मोबाइल ऐप अब ऐप स्टोर्स से डाउनलोड नहीं किया जा सकता।

📱 यदि यह पहले से आपके डिवाइस पर इंस्टॉल है तो यह अभी भी चल सकता है - लेकिन हम अब इसका सक्रिय रूप से समर्थन नहीं करते हैं।

🔄 यह अनुभव Doodle के डेस्कटॉप या मोबाइल ब्राउज़र संस्करण के साथ जारी रहता है, जो किसी भी डिवाइस पर उपलब्ध है।

🔐 आपका डेटा सुरक्षित है और वेब पर आपके Doodle खाते में पहले से ही उपलब्ध है।

पहले से ही Premium मोबाइल ग्राहक हैं?

यदि आपने सदस्यता ली है iOS के माध्यम से Doodle Premiumचिंता न करें - आप doodle.com पर लॉग इन करके डेस्कटॉप या मोबाइल ब्राउज़र के माध्यम से अपनी सदस्यता का उपयोग जारी रख सकते हैं।

बदलाव से खुश नहीं हैं? आप कर सकते हैं Apple से रिफंड का अनुरोध करें यदि आप ऑनलाइन संस्करण का उपयोग जारी रखना पसंद नहीं करते हैं।

क्या मैं Doodle का उपयोग जारी रख सकता हूँ?

बिल्कुल। Doodle अभी ऑनलाइन है और आपके लिए तैयार है। यह मोबाइल ब्राउज़रों पर भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना डेस्कटॉप कंप्यूटरों पर – और यहीं पर आपके सभी योजना उपकरण और डेटा पहले से ही मौजूद हैं।

यदि आप एक Premium उपयोगकर्ता हैं, तो वेब के माध्यम से लॉग इन करने के बाद भी आपके प्लान की कार्यक्षमता तक आपकी पहुंच बनी रहेगी।

💡 Pro टिप: आप Doodle को अपनी होम स्क्रीन पर एक वेब एप्लिकेशन के रूप में भी सहेज सकते हैं — त्वरित पहुँच के लिए, बिल्कुल मूल ऐप की तरह।

एंड्रॉइड पर: अपना ब्राउज़र खोलें → doodle.com पर लॉग इन करें → टैप करें तीन-बिंदु मेनू → होम स्क्रीन पर जोड़ें

iOS पर: सफारी खोलें → doodle.com पर लॉग इन करें → टैप करें साझा करें आइकन → होम स्क्रीन पर जोड़ें

हमसे बात करें - हम सुनेंगे

हम सिर्फ एप्लिकेशन का पुनर्निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम इसे पुनर्निर्माण कर रहे हैं। आपको ध्यान में रखकर. इसीलिए हम उपयोगकर्ताओं को सीधे हमारी उत्पाद और यूएक्स टीम से बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

📣 यह बदलाव आपके काम के लिए क्या मायने रखता है? आपके कार्यक्रम के लिए? आपकी टीम के लिए? हम जानना चाहेंगे - हमारी उत्पाद टीम से सीधे बात करें।

अगला क्या

हम इस समय का उपयोग सिर्फ छोटे अपडेट्स के लिए नहीं, बल्कि बड़े सुधार करने के लिए कर रहे हैं। ऐप को अभी रोकने का मतलब है कि हम एक ऐसा मोबाइल अनुभव बना सकते हैं जो वास्तव में आपकी जरूरतों को पूरा करता है।

हम यह बताने के लिए बेताब हैं कि आगे क्या आने वाला है - और इस यात्रा में आपके साथ जुड़कर हमें खुशी हो रही है।

क्या आप शेड्यूलिंग जारी रखने के लिए तैयार हैं?

वेब पर Doodle एक्सेस करें

Doodle समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हम आगे आने वाली चीज़ों को लेकर बहुत उत्साहित हैं - और इस नए अनुभव को आपके साथ साझा करने का इंतज़ार नहीं कर सकते।