Purnima Kumar, उत्पाद विपणन प्रमुख
पूर्णिमा Doodle में उत्पाद विपणन की प्रमुख हैं। वह उपयोगकर्ताओं को Doodle के साथ शुरुआत करने और इसके शेड्यूलिंग टूल्स का पूरा लाभ उठाने में मदद करने के लिए व्यावहारिक सामग्री बनाती हैं। वह पाठकों को उनके कार्यप्रवाह को बेहतर बनाने वाली नई सुविधाओं और उत्पाद अपडेट के बारे में मार्गदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। काम के अलावा, उन्हें नृत्य करना, योग सिखाना और अपनी खुद की सब्जियां उगाना पसंद है।
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