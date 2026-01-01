साइन-अप शीट कैसे बनाएँ

👋 Doodle साइन-अप शीट्स में आपका स्वागत है!

किसी कार्यक्रम का आयोजन करना, चाहे वह एक छोटी टीम बैठक हो या बड़े पैमाने पर कार्यशाला, एक लॉजिस्टिक दुःस्वप्न हो सकता है। अच्छी खबर: Doodle की साइन-अप शीट्स आपकी मदद के लिए यहाँ हैं!

साइन-अप शीट्स कैसे काम करती हैं?

साइन-अप शीट आयोजक के रूप में, आप प्रत्येक सत्र के लिए सटीक दिन, समय और अधिकतम नामांकन चुनते हैं। अपनी साइन-अप शीट लिंक साझा करें और प्रतिभागियों को आमंत्रित करें कि वे चुनें कि वे कौन सा सत्र या सत्रों में भाग लेंगे। Doodle सभी को वह सारी जानकारी भेजेगा जिसकी उन्हें समय पर और सही स्थान पर पहुंचने के लिए आवश्यकता है।

साइन-अप शीट्स क्या समस्या हल करती हैं?

दोहरी बुकिंग और अधिक-नामांकन को रोकता है

उपस्थिति प्रबंधन को सुगम बनाता है

इवेंट प्लानिंग को स्वचालित करता है

वास्तव में महत्वपूर्ण काम के लिए आपको अधिक समय देता है।

चरण 1: बीटा संस्करण तक पहुँचें

Doodle में लॉग इन करें और अपने डैशबोर्ड पर जाएँ। आप सभी इवेंट प्रकार देखेंगे — बस "Sign-up Sheet" पर क्लिक करें या "Create a Doodle" बटन दबाकर शुरू करें।

चरण 2: अपना इवेंट सेट करें

आप सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित कर सकते हैं — व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन।

यहाँ जोड़ा जाना चाहिए:

सुझाव: अपना कैलेंडर अभी कनेक्ट करें ताकि कोई साइन अप करते ही निमंत्रण स्वचालित रूप से भेजे जाएँ। ➡️ देखो अपना कैलेंडर कैसे कनेक्ट करें

आप बना सकते हैं समूह सत्र या एक-एक करके — प्रत्येक का अपना समय-स्लॉट और क्षमता।

सत्र विवरण सेट करें

प्रत्येक सत्र के लिए:

दिनांक, आरंभ समय और अवधि निर्धारित करें

एक विवरण और स्थान जोड़ें

परिभाषित करें कि कितने स्थान उपलब्ध हैं।

प्रत्येक सत्र के लिए इन चरणों को दोहराएँ। आप पेश करना चाहते हैं।

यदि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो प्रत्येक प्रतिभागी को अपने सत्र में शामिल होने के लिए एक अद्वितीय लिंक मिलेगा। ➡️ सीखें अपने वीडियो ऐप्स को कैसे कनेक्ट करें

जब आप कर लें, तो हिट करें। एक साइन-अप शीट बनाएँ।

चरण 3: समीक्षा करें और साझा करें

अपने सभी सत्र विवरण एक बार फिर से जांचें। बदलाव करने की ज़रूरत है? बस क्लिक करें संपादित करेंबिंदु

एक बार तैयार हो जाने पर:

क्लिक करें लिंक कॉपी करें

इसे ईमेल, व्हाट्सएप, स्लैक, लिंक्डइन — जहाँ भी आपके मेहमान हों, वहाँ साझा करें।

नोट: आपके प्रतिभागियों को साइन अप करने के लिए Doodle खाते की आवश्यकता नहीं है।

सेटअप के बाद:

आपको एक ईमेल पुष्टिकरण प्राप्त होगा।

आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सत्र के लिए किसने साइन अप किया है और उनका नाम व ईमेल देख सकते हैं।

प्रतिभागियों को एक पुष्टिकरण ईमेल और कैलेंडर निमंत्रण भी मिलेगा।

साझा लेख

सफलता के लिए सुझाव

करें:

कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रहें।

मेहमानों को एक संक्षिप्त और सहायक अवलोकन दें।

जब वे आपके लिंक पर क्लिक करें तो क्या उम्मीद करनी है, समझाएँ।

मत करें:

अपने विवरण को बहुत अधिक विवरणों से भर दें।

लिंक साझा करना भूल गए (बेशक!)

भेजने से पहले साइन-अप अनुभव का परीक्षण करना छोड़ देना

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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