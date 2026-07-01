Så här skapar du en Sign-up Sheet
Updated: 1 juli 2026
👋 Välkommen till Doodle-Sign-up Sheets!
Att anordna ett evenemang, oavsett om det handlar om ett litet teammöte eller en stor workshop, kan vara en logistisk mardröm. Goda nyheter: Doodles Sign-up Sheets finns här för att hjälpa dig!
Hur fungerar Sign-up Sheets?
Som arrangör av Sign-up Sheet väljer du exakta datum, tider och maximalt antal deltagare för varje tillfälle du anordnar. Dela länken till Sign-up Sheet och bjud in deltagarna att välja vilket eller vilka tillfällen de vill delta i. Doodle skickar ut all information som deltagarna behöver för att komma i tid till rätt plats.
Vilka problem löser Sign-up Sheets?
Förhindrar dubbelbokningar och överteckning
Effektiviserar närvarohanteringen
Automatiserar evenemangsplaneringen
Ger dig mer tid för det arbete som verkligen betyder något
Steg 1: Öppna betaversionen
Logga in på Doodle och gå till din översiktssida. Där ser du alla olika typer av evenemang – klicka bara på ”Sign-up Sheet” eller tryck på knappen ”Skapa en Doodle” för att komma igång.
Steg 2: Skapa ditt evenemang
Du kan anordna en serie möten – antingen på plats eller online.
Här är vad du ska lägga till:
Titel: Vad heter ert evenemang?
Beskrivning: Håll det kort. Detta kommer att visas i kalenderinbjudningarna.
Plats: Lägg till en fysisk adress eller aktivera Videokonferenser för att träffas online.
Tips: Anslut din kalender nu så att inbjudningar skickas ut automatiskt när någon anmäler sig. ➡️ Titta på Så här kopplar du in din kalender
Du kan skapa gruppmöten eller 1:1-möten — var och en med sin egen tidslucka och kapacitet.
Ställ in sessionsuppgifter
För varje session:
Ange datum, starttid och varaktighet
Lägg till en beskrivning och plats
Ange hur många platser som finns tillgängliga
Upprepa dessa steg för varje session du vill erbjuda.
Om du använder videokonferenser får varje deltagare en unik länk för att ansluta sig till sitt möte. ➡️ Lär dig Så här ansluter du dina videoappar
När du är klar, klicka på ”Skapa en Sign-up Sheet.”
Steg 3: Granska och dela
Kontrollera alla uppgifter om din session en gång till. Behöver du göra några ändringar? Klicka bara på Redigera.
När det är klart:
Klicka ”Kopiera länken”
Dela det via e-post, WhatsApp, Slack, LinkedIn – var dina gäster än befinner sig
Anmärkning: Dina deltagare behöver inte ha ett Doodle-konto för att anmäla sig.
Efter installationen:
Du kommer att få en bekräftelse via e-post
Du kan se vilka som har anmält sig och få information om deras namn och e-postadress för varje session
Deltagarna kommer dessutom att få ett bekräftelsemejl och en kalenderinbjudan
Gemensamma artiklar
Tips för att lyckas
Gör så här:
Var tydlig med syftet med evenemanget
Ge gästerna en kort och användbar översikt
Förklara vad de kan förvänta sig när de klickar på din länk
Gör inte så här:
Överbelasta din beskrivning med för många detaljer
Glömde att dela länken (självklart!)
Hoppa över att testa registreringsprocessen innan den lanseras
Inget kreditkort krävs
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Detta är en betaversion, och dina synpunkter gör skillnad. Har du några idéer? Har du upptäckt ett fel? Skicka ett e-postmeddelande direkt till oss på [email protected].