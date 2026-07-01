Så här skapar du en Sign-up Sheet

👋 Välkommen till Doodle-Sign-up Sheets!

Att anordna ett evenemang, oavsett om det handlar om ett litet teammöte eller en stor workshop, kan vara en logistisk mardröm. Goda nyheter: Doodles Sign-up Sheets finns här för att hjälpa dig!

Hur fungerar Sign-up Sheets?

Som arrangör av Sign-up Sheet väljer du exakta datum, tider och maximalt antal deltagare för varje tillfälle du anordnar. Dela länken till Sign-up Sheet och bjud in deltagarna att välja vilket eller vilka tillfällen de vill delta i. Doodle skickar ut all information som deltagarna behöver för att komma i tid till rätt plats.

Vilka problem löser Sign-up Sheets?

Förhindrar dubbelbokningar och överteckning

Effektiviserar närvarohanteringen

Automatiserar evenemangsplaneringen

Ger dig mer tid för det arbete som verkligen betyder något

Steg 1: Öppna betaversionen

Logga in på Doodle och gå till din översiktssida. Där ser du alla olika typer av evenemang – klicka bara på ”Sign-up Sheet” eller tryck på knappen ”Skapa en Doodle” för att komma igång.

Steg 2: Skapa ditt evenemang

Du kan anordna en serie möten – antingen på plats eller online.

Här är vad du ska lägga till:

Titel : Vad heter ert evenemang?

Beskrivning : Håll det kort. Detta kommer att visas i kalenderinbjudningarna.

Plats: Lägg till en fysisk adress eller aktivera Videokonferenser för att träffas online.

Tips: Anslut din kalender nu så att inbjudningar skickas ut automatiskt när någon anmäler sig. ➡️ Titta på Så här kopplar du in din kalender

Du kan skapa gruppmöten eller 1:1-möten — var och en med sin egen tidslucka och kapacitet.

Ställ in sessionsuppgifter

För varje session:

Ange datum, starttid och varaktighet

Lägg till en beskrivning och plats

Ange hur många platser som finns tillgängliga

Upprepa dessa steg för varje session du vill erbjuda.

Om du använder videokonferenser får varje deltagare en unik länk för att ansluta sig till sitt möte. ➡️ Lär dig Så här ansluter du dina videoappar

När du är klar, klicka på ”Skapa en Sign-up Sheet.”

Steg 3: Granska och dela

Kontrollera alla uppgifter om din session en gång till. Behöver du göra några ändringar? Klicka bara på Redigera.

När det är klart:

Klicka ”Kopiera länken”

Dela det via e-post, WhatsApp, Slack, LinkedIn – var dina gäster än befinner sig

Anmärkning: Dina deltagare behöver inte ha ett Doodle-konto för att anmäla sig.

Efter installationen:

Du kommer att få en bekräftelse via e-post

Du kan se vilka som har anmält sig och få information om deras namn och e-postadress för varje session

Deltagarna kommer dessutom att få ett bekräftelsemejl och en kalenderinbjudan

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Tips för att lyckas

Gör så här:

Var tydlig med syftet med evenemanget

Ge gästerna en kort och användbar översikt

Förklara vad de kan förvänta sig när de klickar på din länk

Gör inte så här:

Överbelasta din beskrivning med för många detaljer

Glömde att dela länken (självklart!)

Hoppa över att testa registreringsprocessen innan den lanseras

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