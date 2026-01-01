Purnima Kumar, Chef för produktmarknadsföring
Purnima är chef för produktmarknadsföring på Doodle. Hon tar fram praktiskt innehåll som hjälper användarna att komma igång med Doodle och dra full nytta av företagets schemaläggningsverktyg. Hon fokuserar på att guida läsarna genom nya funktioner och pr…
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