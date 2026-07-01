Inom kort kommer mobilappen Doodle att tas bort från Apple App Store och Google Play.

Men det här är långt ifrån slutet. Det är ett stort steg mot att skapa en snabbare och smartare mobil planeringsupplevelse, utformad utifrån hur du Använd Doodle.

Här är vad du behöver veta, och hur du kan fortsätta planera utan problem under tiden.

Varför vi pausar mobilappen

Vi har lyssnat på era synpunkter: ni vill att Doodle ska fungera bättre för er – särskilt på mobilen. Istället för att lägga till korrigeringar i den gamla versionen börjar vi om från grunden för att skapa en renare och mer kraftfull upplevelse som fungerar bättre, snabbare och smartare.

Under ombyggnaden har vi pausat den nuvarande appen för att göra plats för det som kommer.

Vad detta innebär för dig

Här följer en kort översikt över vad som förändras:

⛔ Mobilappen går inte längre att ladda ner från appbutikerna.

📱 Appen kan fortfarande köras på din enhet om den redan är installerad – men vi erbjuder inte längre aktivt support för den.

🔄 Upplevelsen fortsätter med Doodles version för stationära eller mobila webbläsare, som är tillgänglig på alla enheter.

🔐 Dina uppgifter är säkra och finns redan tillgängliga i ditt Doodle-konto på webben

Är du redan abonnent på ett premiumabonnemang för mobilen?

Om du har prenumererat på Doodle Premium via iOS, oroa dig inte – du kan fortsätta att använda din prenumeration via webbläsaren på datorn eller mobilen genom att logga in på Doodle.com.

Är du inte nöjd med ändringen? Då kan du begära återbetalning från Apple om du inte vill fortsätta att använda onlineversionen.

Kan jag fortsätta att använda Doodle?

Absolut. Doodle finns online och är redo att användas redan nu. Det fungerar lika bra i mobila webbläsare som på stationära datorer – och det är ju där alla dina planeringsverktyg och data redan finns.

Om du är Premium-användare kommer du fortfarande att ha tillgång till funktionerna i ditt abonnemang när du har loggat in via webben.

💡 Proffstips: Du kan till och med spara Doodle som en webbapp på din startskärm – för snabb åtkomst, precis som med den vanliga appen

På Android: Öppna din webbläsare → Logga in på Doodle.com → Tryck på trepunktsmenyn → Lägg till på startskärmen

På iOS: Öppna Safari → Logga in på doodle.com → Tryck på Dela-ikonen → Lägg till på startskärmen

Kontakta oss – vi lyssnar gärna

Vi bygger inte bara om applikationen, vi bygger om den helt och hållet med dig i åtanke. Därför uppmanar vi användarna att prata direkt med vårt produkt- och UX-team.

📣 Vad innebär den här förändringen för ditt arbete? För ditt schema? För ditt team? Vi skulle vilja veta – Prata direkt med vårt produktteam.

Vad händer härnäst?

Vi utnyttjar den här tiden till att göra stora förbättringar, inte bara små uppdateringar. Genom att pausa appen nu kan vi skapa en mobilupplevelse som verkligen uppfyller era behov.

Vi ser verkligen fram emot att berätta vad som väntar – och vi är jätteglada över att få följa med er på resan.

Är du redo att fortsätta boka?

Öppna Doodle på webben

Tack för att du är en del av Doodle-gemenskapen. Vi ser verkligen fram emot det som väntar – och kan knappt bärga oss tills vi får dela den här nya upplevelsen med dig.