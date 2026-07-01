Vad är ett teammöte?

Enkelt uttryckt är ett teammöte ett tillfälle för dig att samla ditt team. Det kan handla om att diskutera ett projekt, gå igenom mål eller bara umgås och stärka sammanhållningen.

Det är mer troligt att dessa möten kommer att hållas regelbundet – kanske till och med dagligen. De kommer förmodligen också att vara mer informella, eftersom alla kommer att känna varandra.

Skapa ett möte Sätt ihop ett möte på några minuter med ditt eget kostnadsfria Doodle-konto

Det främsta skälet till att ett team samlas är att gå igenom projekt och se till att allt går enligt plan, diskutera hinder och ta upp eventuella farhågor. Hur ofta ni behöver ha ett teammöte beror främst på vilken typ av projekt ni arbetar med, företagets storlek och era aktuella mål. Till exempel är det lättare för ett teknikstartup med få anställda att träffas ofta jämfört med ett företag med 50 personer per avdelning.

Se till att skapa en positiv stämning vid era teammöten, oavsett hur många ni är – det är så ni får ut det mesta av ert team och uppmuntrar dem att prata öppet under mötena.

Innan du inleder mötet bör du upprätta en dagordning som i detalj beskriver vad som behöver diskuteras. Om ni har regelbundna möten kan det räcka med en fast dagordning som täcker viktiga uppdateringar. Att planera mötets upplägg, mål och omfattning hjälper dig att förstå vilket värde mötet tillför. Det kan också hjälpa dig att hålla mötet på rätt spår och undvika att avvika för mycket från varje enskilt ämne.

För att ett teammöte ska bli lyckat krävs det att någon leder det – antingen du själv eller någon du utser. Se till att det, om det inte är du, är någon som kan leda diskussionen, hålla mötet fokuserat och ge alla en chans att komma till tals.

Det är inte alltid nödvändigt att alla i teamet deltar i varje möte, så se till att syftet med mötet är tydligt så att deltagarna kan välja att inte delta om de inte har något att bidra med. Fråga ditt team om de vill förbereda något i förväg och ge dem möjlighet att leda diskussionerna, dela med sig av viktiga uppdateringar, lägga fram förslag och besluta om åtgärder.

Se till att regelbundet be om synpunkter så att du kontinuerligt kan förbättra mötena och göra dem produktiva. Det är meningslöst att ha möten om ingen får ut något av dem.

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Hur planerar du ert teammöte?

Oavsett hur stort ditt team är kan det vara svårt att samla alla när alla har scheman som krockar. Det är här Doodle kan göra det enkelt.

Vår Group Poll Med det här verktyget kan du samla ditt team på bara några minuter – antingen regelbundet eller vid ett enstaka tillfälle. Välj helt enkelt några tidsintervall då du är ledig och skicka dem till alla. De väljer sedan vad som passar dem bäst, och så har ni en tid för mötet.

A Doodle Professional Med Teams Plan kan ditt team få tillbaka sin tid genom automatiserad schemaläggning. Du kan anpassa mötesinbjudningarna med ditt eget varumärke, ta bort annonser och bestämma vilket verktyg för videokonferenser som ska användas. Dessutom kan du med Admin Console ta fram rapporter så ofta du vill för att se hur många möten ditt team har.