Was ist eine Teamsitzung?

Einfach ausgedrückt ist eine Teambesprechung eine Gelegenheit, bei der Sie Ihr Team zusammenbringen können. Dabei kann es um die Besprechung eines Projekts, die Überprüfung von Zielen oder einfach nur um ein Wiedersehen und ein bisschen Zusammengehörigkeit gehen.

Diese Sitzungen finden wahrscheinlich regelmäßig statt - möglicherweise sogar täglich. Sie werden wahrscheinlich auch zwangloser sein, da sich alle kennen werden.

Der Hauptgrund, warum ein Team zusammenkommt, besteht darin, Projekte zu überprüfen und sicherzustellen, dass alles nach Plan läuft, Blockaden durchzusprechen und Bedenken zu äußern. Wie oft Sie eine Teambesprechung abhalten müssen, hängt vor allem von der Art des Projekts, der Unternehmensgröße und den aktuellen Zielen ab. Für ein Start-up-Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern ist es beispielsweise einfacher, sich häufig zu treffen, als für ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern pro Abteilung.

Achten Sie bei Ihren Teambesprechungen unabhängig von der Größe darauf, eine positive Atmosphäre zu schaffen - so holen Sie das Beste aus Ihrem Team heraus und ermutigen es, in Besprechungen offen zu sprechen.

Bevor Sie mit der Sitzung beginnen, sollten Sie eine Tagesordnung aufstellen, in der die zu besprechenden Punkte aufgeführt sind. Wenn Sie sich regelmäßig treffen, kann dies eine ständige Tagesordnung sein, die wichtige Aktualisierungen enthält. Die Planung des Formats, der Ziele und des Umfangs Ihrer Besprechung wird Ihnen helfen, den Wert der Besprechung zu verstehen. Es kann Ihnen auch helfen, den Überblick zu behalten und nicht zu weit von den einzelnen Themen abzuweichen.

Eine erfolgreiche Teambesprechung braucht jemanden, der sie leitet - entweder Sie oder jemand, den Sie dazu bestimmen. Wenn Sie es nicht selbst sind, sollten Sie sicherstellen, dass es jemand ist, der die Konversation moderiert, die Besprechung im Auge behält und jedem die Möglichkeit gibt, zu Wort zu kommen.

Es kann sein, dass nicht immer alle Mitglieder Ihres Teams an jeder Besprechung teilnehmen müssen. Stellen Sie also sicher, dass der Zweck der Besprechung klar ist, damit die Teilnehmer die Besprechung überspringen können, wenn sie nichts mitzubringen haben. Fragen Sie Ihr Team, ob es etwas vorbereiten möchte, und geben Sie ihm die Möglichkeit, Gespräche zu leiten, wichtige Neuigkeiten mitzuteilen, Vorschläge zu unterbreiten und über Aktionspunkte zu entscheiden.

Bitten Sie regelmäßig um Feedback, damit Sie die Sitzungen kontinuierlich verbessern und produktiv gestalten können. Es hat keinen Sinn, sich zu treffen, wenn niemand etwas davon hat.

Wie planen Sie Ihre Teamsitzung?

Egal wie groß Ihr Team ist, es kann schwierig sein, die Leute zusammenzubringen, wenn jeder einen konkurrierenden Zeitplan hat. Hier kann Doodle es einfach machen.

Mit unserem Tool Gruppenumfrage können Sie Ihr Team in wenigen Minuten zusammenbringen - regelmäßig oder einmalig. Wählen Sie einfach einen Zeitraum aus, in dem Sie Zeit haben, und senden Sie die Umfrage an alle. Sie entscheiden dann, was für sie in Frage kommt, und schon haben Sie einen Termin für ein Treffen.

Mit einem Doodle Professional Teams Plan kann Ihr Team seinen Tag durch automatisierte Terminplanung zurückgewinnen.

Doodle macht es Ihrem Team leicht, sich zu treffen, und Ihnen, sie zu verwalten.