टीम बैठक क्या है?

सबसे सरल शब्दों में, एक टीम बैठक आपके लिए अपनी टीम को एक साथ लाने का अवसर है। यह किसी परियोजना पर चर्चा करने, लक्ष्यों की समीक्षा करने या बस हालचाल जानने और आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए हो सकती है।

ये बैठकें नियमित रूप से होने की अधिक संभावना है – संभवतः प्रतिदिन भी। ये बैठकें शायद अधिक अनौपचारिक होंगी क्योंकि सभी एक-दूसरे को जानते होंगे।

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टीम के एक साथ आने का मुख्य कारण परियोजनाओं की समीक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, बाधाओं पर चर्चा करना और किसी भी चिंता को व्यक्त करना है। टीम की बैठक कितनी बार करनी चाहिए, यह मुख्यतः आपके पास मौजूद परियोजना के प्रकार, कंपनी के आकार और आपके वर्तमान लक्ष्यों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, सीमित कर्मचारियों वाला एक टेक स्टार्टअप 50 कर्मचारियों वाले प्रत्येक विभाग वाले व्यवसाय की तुलना में अधिक बार बैठक करना आसान पाएगा।

आपकी टीम की बैठकों में, चाहे उनका आकार कोई भी हो, सकारात्मक माहौल बनाए रखना सुनिश्चित करें – इस तरह आप अपनी टीम से अधिकतम लाभ उठा सकेंगे और उन्हें बैठकों में खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे।

अपनी बैठक शुरू करने से पहले एक एजेंडा तैयार करें जिसमें चर्चा किए जाने वाले बिंदुओं का विवरण हो। यदि आप नियमित रूप से बैठक कर रहे हैं, तो यह एक स्थायी एजेंडा हो सकता है जो महत्वपूर्ण अपडेट्स को शामिल करता है। अपनी चर्चा के प्रारूप, लक्ष्यों और दायरे की योजना बनाने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि यह कितनी मूल्यवान है। यह आपको सभी बातों को सही दिशा में बनाए रखने और प्रत्येक विषय से बहुत दूर भटकने से रोकने में भी मदद करेगा।

एक सफल टीम बैठक के लिए किसी को इसकी अध्यक्षता करनी होगी – या तो आप स्वयं या आपके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। सुनिश्चित करें कि यदि यह आप नहीं हैं, तो वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बातचीत को सुगम बना सके, बैठक को केंद्रित रख सके और सभी को बोलने का अवसर दे सके।

आपको हर बैठक में अपनी टीम के सभी सदस्यों की हमेशा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बैठक का उद्देश्य स्पष्ट रखें ताकि लोग अगर इसमें योगदान न दे सकें तो वह बैठक छोड़ सकें। अपनी टीम से पूछें कि क्या वे पहले से कुछ तैयार करना चाहते हैं और उन्हें बातचीत का नेतृत्व करने, महत्वपूर्ण अपडेट साझा करने, प्रस्ताव रखने और कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर निर्णय लेने का मौका दें।

नियमित रूप से प्रतिक्रिया मांगना सुनिश्चित करें ताकि आप बैठकों को लगातार सुधार सकें और उन्हें उत्पादक बना सकें। अगर किसी को इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो बैठक का कोई मतलब नहीं है।

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आप अपनी टीम की बैठक कैसे निर्धारित करते हैं?

चाहे आपकी टीम कितनी भी बड़ी हो, जब हर किसी की समय-सारिणी एक-दूसरे से टकराती हो, तो लोगों को एक साथ लाना मुश्किल हो सकता है। यहीं पर Doodle आसान बना सकता है।

हमारा ग्रुप पोल यह टूल आपको कुछ ही मिनटों में अपनी टीम को इकट्ठा करने की सुविधा देता है – नियमित रूप से या एक बार के लिए। बस अपनी उपलब्ध समय की एक सीमा चुनें और उसे सभी को भेज दें। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या उपयुक्त है और इस तरह आप मिलने का समय तय कर लेंगे।

एक Doodle Professional टीम्स प्लान आपकी टीम को शेड्यूलिंग स्वचालित करके उनका दिन वापस दिलाता है। आप अपनी मीटिंग निमंत्रणों में अपनी ब्रांडिंग जोड़ सकते हैं, विज्ञापनों को हटा सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि वे कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल इस्तेमाल करें। साथ ही, एडमिन कंसोल के साथ, आप जितनी बार चाहें रिपोर्ट निकाल सकते हैं ताकि यह देख सकें कि आपकी टीम कितनी मीटिंग्स कर रही है।