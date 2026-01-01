Czym jest spotkanie zespołu?

Mówiąc najprościej, spotkanie zespołu to okazja, by zgromadzić wszystkich członków zespołu w jednym miejscu. Może to być okazja do omówienia projektu, podsumowania celów lub po prostu do pogadania i zacieśnienia więzi.

Spotkania te będą prawdopodobnie odbywać się regularnie – być może nawet codziennie. Będą też prawdopodobnie miały bardziej nieformalny charakter, ponieważ wszyscy będą się już znali.

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Głównym powodem, dla którego zespół się spotyka, jest przegląd projektów i upewnienie się, że wszystko przebiega zgodnie z planem, omówienie przeszkód oraz wyrażenie ewentualnych obaw. To, jak często należy organizować spotkania zespołu, zależy głównie od rodzaju realizowanego projektu, wielkości firmy oraz aktualnych celów. Na przykład startupowi technologicznemu zatrudniającemu niewielką liczbę pracowników łatwiej będzie organizować częste spotkania niż firmie, w której każdy dział liczy 50 osób.

Podczas spotkań zespołowych, niezależnie od ich wielkości, zadbaj o stworzenie pozytywnej atmosfery – w ten sposób wydobędziesz z zespołu to, co najlepsze, i zachęcisz jego członków do otwartej rozmowy podczas spotkań.

Zanim rozpoczniesz spotkanie, przygotuj porządek obrad, w którym szczegółowo wyszczególnisz kwestie do omówienia. Jeśli spotkania odbywają się regularnie, może to być stały porządek obrad obejmujący najważniejsze aktualności. Zaplanowanie formatu, celów i zakresu dyskusji pomoże Ci zrozumieć, jaką wartość wnosi ona dla zespołu. Pomoże Ci to również utrzymać spotkanie na właściwym torze i nie zbaczać zbytnio z tematu.

Aby spotkanie zespołu przebiegło pomyślnie, potrzebna jest osoba, która będzie mu przewodniczyć – albo Ty, albo ktoś, kogo wyznaczysz. Jeśli nie będziesz to Ty, upewnij się, że będzie to osoba, która potrafi moderować dyskusję, utrzymać skupienie na temacie spotkania i dać każdemu szansę zabrania głosu.

Nie zawsze wszyscy członkowie zespołu muszą brać udział w każdym spotkaniu, dlatego upewnij się, że cel spotkania jest jasno określony, aby osoby, które nie mają nic do wniesienia, mogły z niego zrezygnować. Zapytaj członków zespołu, czy chcą przygotować się do spotkania z wyprzedzeniem, i daj im możliwość poprowadzenia dyskusji, przedstawienia istotnych informacji, zgłaszania propozycji oraz ustalania działań do realizacji.

Pamiętaj, aby regularnie prosić o opinie, dzięki czemu będziesz mógł na bieżąco udoskonalać spotkania i sprawić, by były one produktywne. Nie ma sensu organizować spotkań, jeśli nikt z nich nic nie wyniesie.

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Jak organizujesz spotkania swojego zespołu?

Niezależnie od tego, jak duży jest twój zespół, zebranie wszystkich razem może być trudne, gdy każdy ma inne terminy. Właśnie w takich sytuacjach Doodle może to ułatwić.

Nasze Group Poll Dzięki temu narzędziu możesz zebrać swój zespół w ciągu kilku minut – zarówno regularnie, jak i jednorazowo. Wystarczy, że wybierzesz przedział czasowy, w którym masz wolne, i wyślesz go wszystkim. Pozostali zdecydują, który termin im odpowiada, a Ty będziesz mieć ustalony termin spotkania.

A Doodle Professional Plan „Teams” pozwala Twojemu zespołowi odzyskać czas dzięki automatyzacji planowania spotkań. Możesz dostosować zaproszenia na spotkania do wizerunku swojej firmy, wyłączyć reklamy oraz zdecydować, z jakiego narzędzia do wideokonferencji będą korzystać członkowie zespołu. Ponadto dzięki konsoli administracyjnej możesz generować raporty tak często, jak chcesz, aby sprawdzić, ile spotkań odbywa Twój zespół.