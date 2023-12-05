Hoe maak je een Inschrijflijst aan?
👋 Welkom bij de Doodle-inschrijflijsten!
Het organiseren van een evenement, of het nu gaat om een kleine teamvergadering of een grootschalige workshop, kan een logistieke nachtmerrie zijn. Goed nieuws: de Inschrijflijsten van Doodle staan voor je klaar!
Hoe werken inschrijflijsten?
Als organisator van de Inschrijflijst bepaal je zelf de exacte dagen, tijden en het maximale aantal deelnemers voor elke sessie die je organiseert. Deel de link naar je Inschrijflijst en nodig deelnemers uit om aan te geven aan welke sessie(s) ze willen deelnemen. Doodle stuurt iedereen alle informatie die ze nodig hebben om op tijd op de juiste plek te zijn.
Wat lost ‘Inschrijflijsten’ op?
Voorkomt dubbele boekingen en overboeking
Maakt het aanwezigheidsbeheer efficiënter
Automatiseert de planning van evenementen
Zo heb je meer tijd voor het werk dat er echt toe doet
Stap 1: Open de bètaversie
Log in bij Doodle en ga naar je dashboard. Je ziet daar alle soorten evenementen — klik gewoon op ‘Inschrijflijst’ of druk op de knop ‘Maak een Doodle’ om aan de slag te gaan.
Stap 2: Stel je evenement in
Je kunt een reeks sessies organiseren — in persoon of online.
Dit moet je toevoegen:
Titel: Hoe heet je evenement?
Beschrijving: Houd het kort. Dit wordt weergegeven in agenda-uitnodigingen.
Locatie: Voeg een fysiek adres toe of schakel in Videoconferenties om elkaar online te ontmoeten.
Tip: Koppel je agenda nu, zodat er automatisch uitnodigingen worden verstuurd zodra iemand zich aanmeldt. ➡️ Bekijk hoe je je agenda kunt koppelen
Je kunt het volgende maken: groepsbijeenkomsten of 1-op-1-gesprekken — elk met een eigen tijdslot en capaciteit.
Sessiegegevens instellen
Voor elke sessie:
Stel de datum, de starttijd en de duur in
Voeg een beschrijving en locatie toe
Geef aan hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn
Herhaal deze stappen bij elke sessie die je wilt aanbieden.
Als je videoconferenties gebruikt, krijgt elke deelnemer een unieke link om aan de sessie deel te nemen. ➡️ Leer hoe je je video-apps kunt koppelen
Als je klaar bent, klik je op “Maak een Inschrijflijst.”
Stap 3: Bekijk en deel
Controleer nog even alle gegevens van je sessie. Moet je nog iets aanpassen? Klik dan gewoon op Bewerken.
Zodra het klaar is:
Klik “Link kopiëren”
Deel het via e-mail, WhatsApp, Slack, LinkedIn — waar je gasten ook zijn
Opmerking: Je deelnemers hebben geen Doodle-account nodig om zich aan te melden.
Na de installatie:
Je krijgt een bevestigingsmail
Je kunt per sessie zien wie zich heeft aangemeld en hun naam en e-mailadres bekijken
Deelnemers krijgen ook een bevestigingsmail en een uitnodiging in hun agenda
Algemene artikelen
Tips voor succes
Wat je moet doen:
Wees duidelijk over het doel van het evenement
Geef je gasten een kort en nuttig overzicht
Leg uit wat ze kunnen verwachten als ze op je link klikken
Niet doen:
Maak je beschrijving niet te gedetailleerd
Vergeet niet de link te delen (duh!)
Sla het testen van de aanmeldprocedure over voordat je die verstuurt
Help ons om beter te worden
Dit is een bètaversie, en jouw feedback maakt echt een verschil. Heb je ideeën? Heb je een fout gevonden? Stuur ons dan direct een e-mail op [email protected].
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