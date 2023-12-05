Hoe maak je een Inschrijflijst aan?

👋 Welkom bij de Doodle-inschrijflijsten!

Het organiseren van een evenement, of het nu gaat om een kleine teamvergadering of een grootschalige workshop, kan een logistieke nachtmerrie zijn. Goed nieuws: de Inschrijflijsten van Doodle staan voor je klaar!

Hoe werken inschrijflijsten?

Als organisator van de Inschrijflijst bepaal je zelf de exacte dagen, tijden en het maximale aantal deelnemers voor elke sessie die je organiseert. Deel de link naar je Inschrijflijst en nodig deelnemers uit om aan te geven aan welke sessie(s) ze willen deelnemen. Doodle stuurt iedereen alle informatie die ze nodig hebben om op tijd op de juiste plek te zijn.

Wat lost ‘Inschrijflijsten’ op?

Voorkomt dubbele boekingen en overboeking

Maakt het aanwezigheidsbeheer efficiënter

Automatiseert de planning van evenementen

Zo heb je meer tijd voor het werk dat er echt toe doet

Stap 1: Open de bètaversie

Log in bij Doodle en ga naar je dashboard. Je ziet daar alle soorten evenementen — klik gewoon op ‘Inschrijflijst’ of druk op de knop ‘Maak een Doodle’ om aan de slag te gaan.

Stap 2: Stel je evenement in

Je kunt een reeks sessies organiseren — in persoon of online.

Maak een Inschrijflijst

Dit moet je toevoegen:

Titel : Hoe heet je evenement?

Beschrijving : Houd het kort. Dit wordt weergegeven in agenda-uitnodigingen.

Locatie: Voeg een fysiek adres toe of schakel in Videoconferenties om elkaar online te ontmoeten.

Tip: Koppel je agenda nu, zodat er automatisch uitnodigingen worden verstuurd zodra iemand zich aanmeldt. ➡️ Bekijk hoe je je agenda kunt koppelen

Je kunt het volgende maken: groepsbijeenkomsten of 1-op-1-gesprekken — elk met een eigen tijdslot en capaciteit.

Sessiegegevens instellen

Voor elke sessie:

Stel de datum, de starttijd en de duur in

Voeg een beschrijving en locatie toe

Geef aan hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn

Herhaal deze stappen bij elke sessie die je wilt aanbieden.

Als je videoconferenties gebruikt, krijgt elke deelnemer een unieke link om aan de sessie deel te nemen. ➡️ Leer hoe je je video-apps kunt koppelen

Als je klaar bent, klik je op “Maak een Inschrijflijst.”

Maak een Inschrijflijst

Stap 3: Bekijk en deel

Controleer nog even alle gegevens van je sessie. Moet je nog iets aanpassen? Klik dan gewoon op Bewerken.

Zodra het klaar is:

Klik “Link kopiëren”

Deel het via e-mail, WhatsApp, Slack, LinkedIn — waar je gasten ook zijn

Opmerking: Je deelnemers hebben geen Doodle-account nodig om zich aan te melden.

Na de installatie:

Je krijgt een bevestigingsmail

Je kunt per sessie zien wie zich heeft aangemeld en hun naam en e-mailadres bekijken

Deelnemers krijgen ook een bevestigingsmail en een uitnodiging in hun agenda

Algemene artikelen

Maak een Inschrijflijst

Tips voor succes

Wat je moet doen:

Wees duidelijk over het doel van het evenement

Geef je gasten een kort en nuttig overzicht

Leg uit wat ze kunnen verwachten als ze op je link klikken

Niet doen:

Maak je beschrijving niet te gedetailleerd

Vergeet niet de link te delen (duh!)

Sla het testen van de aanmeldprocedure over voordat je die verstuurt

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