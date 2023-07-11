Wat is een teamvergadering?

Simpel gezegd is een teamvergadering een kans om je team bij elkaar te brengen. Dat kan zijn om een project te bespreken, doelen door te nemen of gewoon even bij te praten en de band te versterken.

Deze bijeenkomsten zullen waarschijnlijk vaker plaatsvinden – misschien zelfs dagelijks. Ze zullen waarschijnlijk ook wat informeler zijn, omdat iedereen elkaar dan al kent.

De belangrijkste reden waarom een team bij elkaar komt, is om projecten door te nemen en te controleren of alles volgens plan verloopt, knelpunten te bespreken en eventuele zorgen te uiten. Hoe vaak je een teamvergadering moet houden, hangt vooral af van het soort project waar je mee bezig bent, de grootte van het bedrijf en je huidige doelen. Zo zal een tech-startup met weinig medewerkers het makkelijker vinden om vaak bij elkaar te komen dan een bedrijf met 50 mensen per afdeling.

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Zorg er tijdens je teamvergaderingen, hoe groot of klein je team ook is, voor dat er een positieve sfeer heerst – zo haal je het beste uit je team en moedig je ze aan om tijdens vergaderingen openlijk te praten.

Maak, voordat je aan je vergadering begint, een agenda op waarin staat wat er besproken moet worden. Als je regelmatig vergadert, kan dit een vaste agenda zijn met belangrijke updates. Door de opzet, de doelen en de reikwijdte van je bespreking te plannen, krijg je beter inzicht in de meerwaarde ervan. Het helpt je ook om alles op koers te houden en niet te ver af te dwalen van de verschillende onderwerpen.

Voor een geslaagde teamvergadering is er iemand nodig die de leiding neemt – jijzelf of iemand die je aanwijst. Zorg ervoor dat, als jij het niet bent, het iemand is die het gesprek in goede banen kan leiden, de vergadering bij het onderwerp houdt en iedereen de kans geeft om aan het woord te komen.

Het is niet altijd nodig dat iedereen uit je team bij elke vergadering aanwezig is, dus zorg ervoor dat het doel van de vergadering duidelijk is, zodat mensen er niet bij hoeven te zijn als ze niets in te brengen hebben. Vraag je team of ze van tevoren iets willen voorbereiden en geef ze de kans om gesprekken te leiden, belangrijke updates te delen, voorstellen te doen en actiepunten vast te stellen.

Vraag regelmatig om feedback, zodat je de vergaderingen steeds kunt verbeteren en productief kunt houden. Het heeft geen zin om te vergaderen als niemand er iets aan heeft.

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Hoe plan je je teamvergadering in?

Hoe groot je team ook is, het kan lastig zijn om iedereen bij elkaar te krijgen als iedereen een drukke agenda heeft. Dit is waar Doodle kan het makkelijker maken.

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Onze Groepspoll Met deze tool kun je je team binnen een paar minuten bij elkaar brengen – regelmatig of eenmalig. Kies gewoon een aantal tijdstippen waarop je beschikbaar bent en stuur die naar iedereen. Zij kiezen dan wat hen het beste uitkomt en zo heb je een tijdstip om af te spreken.

A Doodle Professional Met Teams Plan krijgt je team weer meer tijd door het plannen van vergaderingen te automatiseren. Je kunt je eigen huisstijl toevoegen aan hun uitnodigingen, advertenties verwijderen en bepalen welke tool voor videoconferenties ze gebruiken. Bovendien kun je met de Admin Console zo vaak als je wilt rapporten opvragen om te zien hoeveel vergaderingen je team houdt.