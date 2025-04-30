Doodle के ब्लॉग के लेखकों से मिलें

समय बचाना ही बड़े विचारों, बेहतर बैठकों और मज़बूत व्यवसायों का द्वार खोलता है। हमारा ब्लॉग इसमें मदद करने के लिए है — यह ऐसी अंतर्दृष्टि, सुझाव और कहानियाँ प्रदान करता है जो शेड्यूलिंग को सरल बनाती हैं और उत्पादकता बढ़ाती हैं। हमारे लेखक अपने विषयों में व्यापक अनुभव लाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पाठकों को व्यावहारिक सलाह मिले जिसे वे तुरंत लागू कर सकें।

ये हैं जो आपके लिए लिख रहे हैं।

Doodle पर लेखक

फ्रेंचेस्का टैन

फ्रेंचेस्का टैन Doodle ब्लॉग में सामग्री रणनीति और बी2बी मार्केटिंग में एक मजबूत पृष्ठभूमि लाती हैं। वह पाठकों को अपनी शेड्यूलिंग प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने, उत्पादकता बढ़ाने, और सहयोग करने के तरीके खोजने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। 🔗 फ्रान्चेस्का टैन के लेख देखें

लिमाड़ा शेलेनबर्ग

लिमारा शेलेनबर्ग को संचार और लोगों को जोड़ने के लिए डिजिटल उपकरणों की शक्ति में गहरी रुचि है। Doodle में, वह रिमोट वर्क, वर्चुअल सहयोग, और टीम वर्क के भविष्य को आकार देने वाले रुझानों जैसे विषयों को कवर करती हैं। 🔗 लिमाड़ा शेलेनबर्ग के लेख देखें

पूर्णिमा कुमार

उत्पाद विपणन और SaaS स्टोरीटेलिंग में पूर्णिमा कुमार का अनुभव उन्हें Doodle की विशेषताओं और नवाचारों को देखने का एक अनूठा दृष्टिकोण देता है। उनके लेख अक्सर इस बात की गहराई से पड़ताल करते हैं कि उपयोगकर्ता Doodle के टूल का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं — चाहे वह ग्रुप पोल सेट करना हो या बुकिंग पेज को अनुकूलित करना। 🔗 पूर्णिमा कुमार के लेख देखें

बॉबी रे बॉबी रे डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञता को स्पष्ट और सहायक संचार के प्रति अपने प्रेम के साथ मिलाते हैं। वह उत्पाद अपडेट, कैसे करें गाइड, और बेहतर बैठकों का नेतृत्व करने की रणनीतियों के बारे में लिखने में विशेषज्ञ हैं। 🔗 बॉबी रे के लेख देखें

Doodle कंटेंट टीम

Doodle कंटेंट टीम कंपनी की खबरों, शेड्यूलिंग रुझानों और नई फ़ीचर रिलीज़ पर लेखों पर मिलकर काम करती है। इन पोस्ट्स में कंपनी भर के लेखकों, प्रोडक्ट विशेषज्ञों और संपादकों की अंतर्दृष्टि शामिल होती है। 🔗 Doodle कंटेंट टीम के लेख देखें

क्या आप अपनी समय-सारणी को सरल बनाना चाहते हैं?

अपना पहला Doodle बनाएं ताकि आप मीटिंग्स जल्दी बुक कर सकें, अपनी टीम के साथ सबसे उपयुक्त समय ढूंढ सकें, और योजना बनाने में कम समय खर्च कर सकें।