Att spara tid är nyckeln till större idéer, bättre möten och starkare företag. Vår blogg finns till för att hjälpa till med just det – genom att erbjuda insikter, tips och berättelser som förenklar schemaläggningen och ökar produktiviteten. Våra skribenter har bred erfarenhet inom sina respektive ämnen, vilket garanterar att läsarna får praktiska råd som de kan tillämpa direkt.

Här är de som skriver åt dig.

Författare på Doodle

Franchesca Tan

Franchesca Tan bidrar till Doodle-bloggen med sin gedigna erfarenhet inom innehållsstrategi och B2B-marknadsföring. Hon fokuserar på att hjälpa läsarna att förbättra sina schemaläggningsprocesser, öka produktiviteten och hitta sätt att samarbeta. 🔗 Visa artiklar av Franchesca Tan

Limara Schellenberg

Limara Schellenberg har ett stort intresse för kommunikation och de digitala verktygens förmåga att föra människor samman. På Doodle skriver hon om ämnen som distansarbete, virtuellt samarbete och trender som formar framtidens teamarbete. 🔗 Visa artiklar av Limara Schellenberg

Purnima Kumar

Purnima Kumars bakgrund inom produktmarknadsföring och SaaS-storytelling ger henne ett unikt perspektiv på Doodles funktioner och innovationer. Hennes artiklar dyker ofta djupt ner i hur användare kan få ut det mesta av Doodles verktyg – oavsett om det handlar om att skapa en gruppomröstning eller optimera en bokningssida. 🔗 Visa artiklar av Purnima Kumar

Bobby Rae Bobby Rae kombinerar sin expertis inom digital marknadsföring med en passion för tydlig och hjälpsam kommunikation. Han är specialiserad på att skriva om produktuppdateringar, praktiska guider och strategier för att leda bättre möten. 🔗 Visa artiklar av Bobby Rae

Doodle-innehållsteamet

Doodle Content Team arbetar gemensamt med artiklar om företagsnyheter, trender inom schemaläggning och lanseringar av nya funktioner. Dessa inlägg bygger på insikter från skribenter, produktexperter och redaktörer från hela företaget. 🔗 Visa artiklar från Doodle Content Team

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