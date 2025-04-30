Mød forfatterne bag Doodle's blog
Opdateret: 28. sep. 2026
At spare tid er nøglen til at få større ideer, bedre møder og stærkere virksomheder. Vores blog er her for at hjælpe med det - med indsigt, tips og historier, der forenkler planlægningen og øger produktiviteten. Vores forfattere bringer en bred vifte af erfaringer til deres emner og sikrer, at læserne får praktiske råd, de kan anvende med det samme.
Her er, hvem der skriver for dig.
Forfattere hos Doodle
Franchesca Tan
Franchesca Tan bringer en stærk baggrund inden for indholdsstrategi og B2B-marketing til Doodle-bloggen. Hun fokuserer på at hjælpe læserne med at forfine deres planlægningsprocesser, øge produktiviteten og finde måder at samarbejde på. 🔗 Se artikler af Franchesca Tan
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg er dybt interesseret i kommunikation og de digitale værktøjers evne til at forbinde mennesker. Hos Doodle dækker hun emner som fjernarbejde, virtuelt samarbejde og tendenser, der former fremtidens teamwork. 🔗 Se artikler af Limara Schellenberg
Purnima Kumar
Purnima Kumars baggrund inden for produktmarketing og SaaS-historiefortælling giver hende en unik vinkel på Doodles funktioner og innovationer. Hendes artikler dykker ofte ned i, hvordan brugerne kan få mest muligt ud af Doodles værktøjer - uanset om det drejer sig om at oprette en gruppeafstemning eller optimere en bookingside. 🔗 Se artikler af Purnima Kumar
Bobby Rae Bobby Rae blander ekspertise inden for digital markedsføring med en kærlighed til klar og nyttig kommunikation. Han har specialiseret sig i at skrive om produktopdateringer, vejledninger og strategier til at lede bedre møder. 🔗 Se artikler af Bobby Rae
Doodle-indholdsteamet
Doodle Content Team samarbejder om artikler, der dækker virksomhedsnyheder, planlægningstendenser og nye funktionsudgivelser. Disse indlæg kombinerer indsigt fra skribenter, produkteksperter og redaktører på tværs af virksomheden. 🔗 Se artikler af Doodle Content Team
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