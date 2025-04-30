Tijd besparen is de sleutel tot grotere ideeën, betere vergaderingen en sterkere bedrijven. Onze blog is er om je daarbij te helpen — met inzichten, tips en verhalen die het plannen van afspraken makkelijker maken en je productiviteit een boost geven. Onze auteurs brengen een schat aan ervaring mee in de onderwerpen die ze behandelen, zodat je als lezer praktisch advies krijgt dat je meteen kunt toepassen.

Dit zijn de mensen die voor je schrijven.

Auteurs bij Doodle

Franchesca Tan

Franchesca Tan brengt een ruime ervaring op het gebied van contentstrategie en B2B-marketing mee naar de Doodle-blog. Ze richt zich erop om lezers te helpen hun planningsprocessen te verbeteren, hun productiviteit te verhogen en manieren te vinden om samen te werken. 🔗 Bekijk artikelen van Franchesca Tan

Limara Schellenberg

Limara Schellenberg is erg geïnteresseerd in communicatie en de kracht van digitale tools om mensen met elkaar te verbinden. Bij Doodle schrijft ze over onderwerpen als werken op afstand, virtuele samenwerking en trends die de toekomst van teamwork bepalen. 🔗 Bekijk artikelen van Limara Schellenberg

Purnima Kumar

Dankzij haar achtergrond in productmarketing en SaaS-storytelling heeft Purnima Kumar een unieke kijk op de functies en innovaties van Doodle. In haar artikelen gaat ze vaak diep in op hoe gebruikers het meeste uit de tools van Doodle kunnen halen — of het nu gaat om het opzetten van een Groepspoll of het optimaliseren van een Boekingspagina. 🔗 Bekijk artikelen van Purnima Kumar

Bobby Rae Bobby Rae combineert zijn expertise op het gebied van digitale marketing met een passie voor duidelijke, nuttige communicatie. Hij is gespecialiseerd in het schrijven van artikelen over productupdates, handleidingen en strategieën om vergaderingen beter te leiden. 🔗 Bekijk artikelen van Bobby Rae

Het Doodle-inhoudsteam

Het Doodle Content Team werkt samen aan artikelen over bedrijfsnieuws, trends op het gebied van planning en de lancering van nieuwe functies. In deze berichten worden inzichten van schrijvers, productexperts en redacteuren uit het hele bedrijf gebundeld. 🔗 Bekijk artikelen van het Doodle Content Team

Klaar om je planning te vereenvoudigen?

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