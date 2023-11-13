Head of Product Marketing
Purnima Kumar
Purnima is Head of Product Marketing bij Doodle. Ze maakt praktische content die gebruikers helpt om met Doodle aan de slag te gaan en alles uit de planningstools te halen. Ze neemt lezers graag mee door nieuwe functies en product-updates die hun workflow verbeteren. Buiten haar werk danst ze, geeft ze yogales en kweekt ze haar eigen groenten.
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