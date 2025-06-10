Binnenkort wordt de mobiele app van Doodle officieel uit de Apple App Store en Google Play gehaald.

Maar dit is nog lang niet het einde. Het is een grote stap op weg naar een snellere, slimmere mobiele planningservaring, die is afgestemd op hoe jij Gebruik Doodle.

Dit is wat je moet weten, en hoe je ondertussen je planning soepel kunt laten verlopen.

Waarom we de mobiele app even op pauze zetten

We hebben naar jullie feedback geluisterd: jullie willen dat Doodle nog beter voor jullie werkt – vooral op mobiele apparaten. In plaats van de oude versie te patchen, beginnen we helemaal opnieuw om een strakkere, krachtigere ervaring te bouwen die beter, sneller en slimmer werkt.

Terwijl we bezig zijn met de herontwikkeling, hebben we de huidige app even op pauze gezet om ruimte te maken voor wat er nog gaat komen.

Wat dit voor jou betekent

Hier is een kort overzicht van wat er verandert:

Probeer Doodle

⛔ De mobiele app kun je niet meer downloaden via de app-winkels.

📱 De app werkt nog steeds op je toestel als hij al is geïnstalleerd, maar we bieden er geen actieve ondersteuning meer voor.

🔄 De ervaring gaat verder met de desktop- of mobiele browserversie van Doodle, die op elk apparaat beschikbaar is.

🔐 Je gegevens zijn veilig en al beschikbaar in je Doodle-account op het web

Ben je al een Premium-mobielabonnee?

Als je je hebt aangemeld voor Doodle Premium via iOS, maak je geen zorgen – je kunt je abonnement gewoon blijven gebruiken via de desktop- of mobiele browser door in te loggen op doodle.com.

Ben je niet tevreden met de wijziging? Dan kun je een terugbetaling aanvragen bij Apple als je liever niet verdergaat met de online versie.

Probeer Doodle

Kan ik Doodle blijven gebruiken?

Absoluut. Doodle staat online en staat nu voor je klaar. Het werkt net zo goed op mobiele browsers als op desktopcomputers – en daar vind je al je planningstools en gegevens toch al.

Als je een Premium-gebruiker bent, heb je nog steeds toegang tot alle functies van je abonnement zodra je via de website bent ingelogd.

💡 Tip van een pro: Je kunt Doodle zelfs als webapp op je startscherm opslaan — voor snelle toegang, net als bij de originele app

Op Android: Open je browser → Log in op doodle.com → Tik op de menu met drie puntjes → Toevoegen aan startscherm

Op iOS: Open Safari → Log in op doodle.com → Tik op de Deel-icoontje → Aan startscherm toevoegen

Neem contact met ons op – we luisteren graag naar je

We bouwen de app niet zomaar opnieuw op, we bouwen hem helemaal opnieuw op speciaal voor jou. Daarom nodigen we gebruikers uit om rechtstreeks met ons product- en UX-team te praten.

Probeer Doodle

📣 Wat betekent deze verandering voor je werk? Je rooster? Je team? We willen graag weten – Neem rechtstreeks contact op met ons productteam.

Wat nu?

We gebruiken deze tijd om grote verbeteringen door te voeren, niet alleen kleine updates. Door de app nu even stil te leggen, kunnen we een mobiele ervaring creëren die echt aan jouw behoeften voldoet.

We kunnen niet wachten om je te laten weten wat er allemaal te beleven valt – en we vinden het geweldig om deze reis samen met jou te maken.

Klaar om verder te plannen?

Bedankt dat je deel uitmaakt van de Doodle-community. We kijken erg uit naar wat er nog gaat komen – en kunnen niet wachten om deze nieuwe ervaring met je te delen.