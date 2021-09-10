Doodle 1:1
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Boek updates over projecten, feedbacksessies of interviews in twee simpele stappen
Plan zoveel één-op-één-afspraken als je wilt met één Doodle-uitnodiging. Zodra er een tijdstip is gekozen, wordt het automatisch in je agenda gezet.
Maak een Doodle met mogelijke vergadermomenten. Stuur het naar zoveel gasten als je wilt.
Je gasten kiezen zelf hun vergadermomenten. Plan meerdere één-op-één-afspraken in. Zorg dat er geen dubbele afspraken zijn.
Synchroniseer vergaderingen automatisch. Zodra er een tijdstip is gekozen, wordt dit automatisch aan jouw agenda en die van je gasten toegevoegd.
Doodle 1:1 zorgt voor snellere afspraken en helemaal geen administratief werk
Boekingen in 2 stappen - Je kiest een paar mogelijke tijdstippen voor de afspraak, en je gast bevestigt een van de tijdstippen die je hebt gekozen. Eén, twee, en klaar.
Agendaintegratie - Doodle koppelt aan je agenda’s, zodat je afspraken automatisch kunt synchroniseren. Als er iets in je agenda staat dat botst met een tijdstip dat je hebt gekozen, laten we dat niet zien aan de gasten die je uitnodigt.
Meerdere afspraken tegelijk inplannen - Stuur je Doodle 1:1-uitnodiging naar zoveel gasten als je wilt en plan meerdere één-op-één-afspraken tegelijk in.
Klaar om te beginnen?
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