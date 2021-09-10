Doodle 1:1

Boekingen in 2 stappen - Je kiest een paar mogelijke tijdstippen voor de afspraak, en je gast bevestigt een van de tijdstippen die je hebt gekozen. Eén, twee, en klaar.

Agendaintegratie - Doodle koppelt aan je agenda’s, zodat je afspraken automatisch kunt synchroniseren. Als er iets in je agenda staat dat botst met een tijdstip dat je hebt gekozen, laten we dat niet zien aan de gasten die je uitnodigt.