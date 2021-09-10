1. Maak sneller afspraken

Vergeet dat gedoe met eindeloze e-mailwisselingen, waarbij je vragen moet stellen als ‘Welk tijdstip past je?’ en ‘In welke tijdzone is dat?’. Het kan dagen, weken of zelfs maanden duren voordat je een reactie en akkoord van iedereen hebt. Hoe sneller je vergaderingen worden ingepland, hoe sneller je belangrijke beslissingen kunt nemen.

2. Voorkom dubbele boekingen

Je beschikbaarheid is duidelijk, makkelijk te bekijken en 100% nauwkeurig. Daardoor is de kans kleiner dat je beschikbare vergadermomenten voorstelt die al volgeboekt zijn. En maak je geen zorgen over je privacy – Doodle gebruikt de modernste en veiligste API’s om je agenda te koppelen. Bovendien krijgen deelnemers alleen je beschikbare tijdvakken te zien (ze hebben dus geen toegang tot de volledige details van je agenda).

3. Maak gebruik van de geavanceerde planningsfuncties

Doodle kan veel meer dan alleen enquêtes maken en groepsbijeenkomsten plannen. Doodle 1:1 en Boekingspagina zijn twee geavanceerde functies die elk aspect van je planning moeiteloos en soepel laten verlopen. Met de Boekingspagina hoef je alleen maar een gepersonaliseerde vergaderlink aan te maken, je vergaderregels in te stellen, je link te delen en de deelnemers vervolgens de vergadering te laten boeken. Maar je kunt pas echt profiteren van deze kenmerken als je agenda’s niet met elkaar zijn gekoppeld.

4. Je hoeft niet meer tussen browsers te schakelen

Bedenk eens hoe vervelend en verwarrend het kan zijn om heen en weer te schakelen tussen je agenda’s in Google Calendar en Outlook. Het beheren van je agenda’s zou niet zo’n gedoe moeten zijn. Vertrouw op Doodle als dé plek waar je alles over je afspraken kunt vinden.

5. Als je minder tijd kwijt bent aan arbeidsintensieve taken, heb je meer tijd om je bedrijf te laten groeien

De meeste vergaderingen zijn tijdgevoelig en onmisbaar voordat er belangrijke zakelijke beslissingen kunnen worden genomen. Maar als je weken (of zelfs maanden) bezig bent om deelnemers te vragen wanneer ze beschikbaar zijn voor een vergadering, is dat echt een probleem. Laat Doodle het zware werk doen, zodat jij geweldige vergaderingen kunt houden.