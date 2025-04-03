Senior Content Developer
Franchesca Tan
Franchesca is Senior Content Developer bij Doodle, waar ze mensen en bedrijven helpt om de regie over hun tijd te pakken. Ze schrijft over timemanagement, productiviteit en plannen, met content die informeert en in beweging zet.
Sinds 2015 levert haar werk concrete inzichten en tips voor allerlei branches. Schrijft ze niet, dan bakt ze graag of gaat ze op ontdekking tijdens een wandeling.
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