"Het is maar één vergadering – hoe erg kan het nou zijn om die te verzetten?"

Er doet een meme de ronde op internet waaruit blijkt dat de enige vergadering van de dag een uur duurde, maar dat de voorbereiding op het gesprek en het bijkomen ervan de overige zeven uur van de dag in beslag namen. Het is grappig omdat het waar is. Vergaderingen nemen niet alleen een tijdslot in beslag – ze nemen ook je mentale ruimte in, zowel ervoor als erna.

Zelfs als je er niet zo streng in bent, zorgt het verzetten van afspraken niet alleen voor verstoring van je agenda. Het kost tijd en remt het momentum af, zowel voor jou als voor alle andere betrokkenen.

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De verborgen kosten van het verzetten van afspraken

In sommige gevallen is het verzetten van een afspraak gewoon tijdverspilling. Een vergadering verzetten is meer dan alleen een afspraak naar een andere plek in je agenda slepen. Je hebt het heen-en-weer-gemail, het eindeloze checken van beschikbaarheid, de nieuwe uitnodiging en vaak nog een nieuwe bevestigingsronde. Het kan langer duren om een nieuw tijdstip te vinden dan de vergadering zelf.

Daarnaast zijn er ook de alternatieve kosten, omdat je beslissingen uitstelt. Zo kun je bijvoorbeeld een kans missen – bijvoorbeeld het verkrijgen van een handtekening van een klant of het delen van updates die snel moeten gebeuren.

En laten we de mentale belasting niet vergeten. Het verzetten van afspraken verstoort de flow van je dag. Misschien was je mentaal al helemaal klaar voor dat gesprek, of had je er tijd voor vrijgemaakt om daarna nog wat op te volgen. Nu is alles verschuift, en je focus gaat mee.

Een belasting op productiviteit

Als één persoon zijn afspraken verplaatst, lijkt dat misschien niet zo erg, maar de gevolgen worden al snel groter als er meerdere mensen bij betrokken zijn. Plotseling moeten anderen ook hun agenda’s aanpassen. Projectleiders passen de te leveren resultaten aan. Managers herzien de tijdschema’s. Die verschuiving van 30 minuten heeft nu een uur uit ieders dag gekost.

Dit domino-effect werkt als een rem op de productiviteit in teams waar afstemming cruciaal is. Het vertraagt de samenwerking, brengt de werkprocessen in de war en leidt mensen af van diepgaand, geconcentreerd werk.

En als het steeds uitstellen de norm wordt? Dan is het team alleen maar bezig met reageren in plaats van vooruit te gaan.

Het uitstellen van afspraken is ook slecht voor het moreel

Vaak wijzigen van afspraken kost niet alleen tijd, maar ook vertrouwen. Als jij of anderen voortdurend afspraken verplaatsen, kan dat de indruk wekken dat je de tijd van anderen niet waardeert. Dat is vooral belangrijk in relaties met klanten, waar consistentie een teken is van professionaliteit.

Binnen het team kan dit patroon het moreel ondermijnen. Mensen voelen zich minder betrokken bij vergaderingen die optioneel lijken. Uiteindelijk zorgt de gewoonte om afspraken te verzetten voor wrijving waar het juist soepel zou moeten verlopen.

Wees bewust bij het plannen

Dit alles wijst op één ding: bewust omgaan met je planning kan je tijd en overzicht opleveren. Dat betekent niet dat je je agenda strak moet volplannen, maar dat je hulpmiddelen en gewoontes gebruikt die het makkelijker maken om het meteen de eerste keer goed te doen.

Als je je beschikbaarheid doorgeeft, herinneringen automatiseert en anderen vergaderingen laat boeken op basis van realtime agenda’s, neemt de noodzaak om afspraken te verzetten drastisch af. Dat zorgt voor minder onderbrekingen en wrijving.

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Waar Doodle een rol speelt

Met functies als Groepspolls, 1-op-1-gesprekken en Inschrijflijsten maakt een planningsapp als Doodle het makkelijk om op één lijn te komen over de tijd, zonder dat je eindeloos heen en weer hoeft te mailen.

Je beschikbaarheid is altijd up-to-date en dankzij de afspraakherstellingen loop je nooit achter. Alles staat op één plek, want je planningstool werkt samen met andere tools zoals Microsoft Teams, Google Meet en Stripe.

Het is geen toverstokje, maar het helpt wel om het verloop te verminderen. En in een situatie waarin het verzetten van afspraken meer tijd kost dan we beseffen, kan dat een flinke winst zijn.