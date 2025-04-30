Productief zijn op het werk betekent niet dat je gewoon druk bezig moet zijn – het gaat erom dat je je concentreert op wat echt belangrijk is. Met eindeloze taken, e-mails en vergaderingen kan het goed stellen van prioriteiten het verschil maken tussen vooruitgang en een burn-out. Prioriteiten stellen geeft structuur aan onze inspanningen en helpt ons tijd te steken in wat er echt toe doet.

Maar hoe bepaal je wat je als eerste aanpakt? Welke taken maken echt het verschil, en welke kunnen wachten? Daar komen methoden voor het prioriteren van taken om de hoek kijken. Hieronder bespreken we tien bekende benaderingen, elk met hun eigen sterke punten. Of je nu een visueel systeem nodig hebt, een datagestuurde score of een betere manier om je dag te beginnen, je vindt vast een methode die bij jouw manier van werken past.

Waarom prioriteiten stellen belangrijk is

Zonder een duidelijk systeem om te bepalen waar je je op moet richten, wordt je werk al snel reactief. Je reageert dan op het laatste bericht of de luidste stem, in plaats van op de taak die echt vooruitgang oplevert. Zo’n versnipperde focus leidt tot inefficiëntie, verhoogt de stress en draagt op den duur bij aan een burn-out.

Prioriteiten stellen is een manier om weer grip op je tijd te krijgen. Het vermindert beslissingsmoeheid doordat je zo weet waar je vervolgens aan moet werken. Zo kun je je energie steken in de meest waardevolle taken, in plaats van je overal te verspreiden. Met de juiste methode kan prioriteren je helpen tijd vrij te maken voor ‘deep work’ – die ononderbroken periodes waarin je echt vooruitgang boekt.

Burn-out is vaak net zo goed een kwestie van werkwijze als van gewoontes: als het coördineren van vergaderingen steeds weer de tijd opslokt die je voor diepgaand werk hebt gereserveerd, dan zijn deze 3 momenten waarop je je agendatool ontgroeit laat zien wanneer de oplossing in je aanpak ligt, en niet in je discipline.

1. De Kanban-methode

De Kanban-methode maakt gebruik van visuele borden (digitaal of fysiek) om de doorstroming van taken door verschillende fasen weer te geven, zoals ‘Te doen’, ‘In uitvoering’ en ‘Klaar’. Elke taak staat op een kaartje en je verplaatst het naar andere kolommen terwijl je eraan werkt.

Deze methode is ideaal om taken te beheren die verspreid zijn over meerdere projecten of teams. Je ziet in één oogopslag waar de knelpunten zitten en het stimuleert je om limieten te stellen aan het aantal lopende taken, zodat je jezelf niet overbelast.

Als je van structuur houdt, maar geen strakke tijdsblokken wilt, zorgt het organiseren van je taken met Kanban voor duidelijkheid zonder druk.

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2. Het RICE-scoremodel

De RICE-beoordelingsmethode wordt vaak gebruikt bij productontwikkeling, maar is net zo waardevol voor het nemen van beslissingen op het gebied van marketing, bedrijfsvoering of contentplanning. RICE staat voor Reach, Impact, Confidence en Effort.

Elke taak of elk idee krijgt een score op basis van het aantal mensen dat erdoor wordt beïnvloed (Bereik), de omvang van het resultaat (Impact), hoe zeker je er van bent (Zekerheid) en hoeveel tijd het kost (Inspanning). Met de eindscore kun je concurrerende prioriteiten objectief met elkaar vergelijken.

Als er meerdere ‘belangrijke’ punten op je takenlijst staan, kan de RICE-methode je helpen om ideeën te rangschikken op basis van mogelijke resultaten – en niet alleen op basis van urgentie.

3. Eet de kikker op

Als je elke dag meteen begint met je moeilijkste of belangrijkste taak, voelt de rest daarna een stuk makkelijker. Dat is het idee achter "Eet de kikker" , een uitdrukking die populair is geworden dankzij Brian Tracy. De ‘kikker’ is je meest lastige klus – die pak je aan voordat e-mails, vergaderingen of afleidingen je in de weg staan.

Deze methode is handig als je merkt dat je grote doelen steeds uitstelt. Je dag beginnen met een overwinning geeft je meer focus en vaart. ‘De kikker opeten’ helpt je om uitstelgedrag te doorbreken en discipline op te bouwen door prioriteit te geven aan wat echt belangrijk is.

4. Het Pareto-principe (80/20-regel)

Dit principe, vernoemd naar econoom Vilfredo Pareto, beschrijft hoe 80% van je resultaten voortkomt uit 20% van je inspanningen. Op het werk zijn meestal maar een klein aantal taken verantwoordelijk voor het grootste deel van je resultaten.

De uitdaging is om die acties met een grote impact te herkennen en daar prioriteit aan te geven. Schrijf je rapporten die niemand leest? Zou een telefoontje van vijf minuten een vergadering van twee uur kunnen vervangen?

Door toe te passen de 80/20-regel bij het beheren van taken , dan begin je de juiste vragen te stellen – en je inspanningen te richten op wat echt waarde oplevert.

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5. De MoSCoW-methode

Bij deze techniek worden taken in vier categorieën ingedeeld: Moet, Zou moeten, Zou kunnen en Gaat (voorlopig) niet gebeuren. De MoSCoW-methode is handig bij het plannen van sprints, functies of vergaderagenda’s waarbij je afwegingen moet maken.

In plaats van je takenlijst als één lange stroom te zien, stimuleert deze methode kritisch denken: Wat moet er vandaag gebeuren? Wat kan wachten? Als je leiding geeft aan een team of projecten beheert, is de MoSCoW-methode een praktisch kader om moeilijke beslissingen zichtbaar te maken en met anderen te delen.

6. De ABCDE-methode

Deze simpele maar krachtige methode, bedacht door tijdmanagementexpert Brian Tracy, helpt je om je taken op prioriteit te sorteren aan de hand van vijf letters:

A = moet je doen B = zou je moeten doen C = leuk om te doen D = uitbesteden E = schrappen

Wat deze methode zo effectief maakt, is de duidelijkheid ervan. Je zet geen taken op een rijtje, maar je organiseert ze op basis van de gevolgen. Het is een snelle, intuïtieve manier om orde te scheppen in de chaos.

De ABCDE-methode geeft je lijst structuur en helpt je om doelgericht te handelen.

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7. De OHIO-methode (Only Handle It Once)

Kleine klusjes kunnen zich snel opstapelen. De OHIO-methode pakt dit aan door je aan te moedigen een klusje meteen af te handelen zodra je het tegenkomt – vooral als je het direct kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan het opruimen van je inbox: als het lezen van een e-mail 30 seconden duurt, maar je komt er vijf keer op terug, dan heb je meer tijd kwijt dan je bespaarde door het uit te stellen. Bij OHIO draait het om efficiënt handelen en rommel tot een minimum beperken.

Als je dit consequent toepast, de OHIO-methode vermindert het aantal herhalingen en de mentale belasting, waardoor je helder van geest blijft en je op je taken kunt concentreren.

8. Getting Things Done (GTD)

Dingen voor elkaar krijgen is een krachtig systeem om met overweldigende gevoelens om te gaan en je hoofd leeg te maken.

GTD, bedacht door David Allen, is een uitgebreide methode om al je taken, ideeën en projecten in een betrouwbaar systeem te ordenen. Het houdt in dat je alles wat gedaan moet worden vastlegt, dit verwerkt tot volgende stappen, die stappen organiseert, regelmatig terugkijkt en de acties uitvoert die je daadwerkelijk kunt doen. Het is ideaal voor kenniswerkers of iedereen die met complexe verantwoordelijkheden jongleert. Het kost wat tijd om GTD op te zetten, maar als het eenmaal werkt, geeft het je het vertrouwen dat er niets door de mazen van het net glipt.

9. De Ivy Lee-methode

Schrijf aan het eind van elke dag de zes belangrijkste dingen op die je morgen moet doen. Zet ze op volgorde. Als de volgende dag begint, begin dan met taak nr. 1 en ga pas verder als die af is.

Deze methode zorgt ervoor dat je prioriteiten stelt en helpt je om multitasken te vermijden. Het werkt goed voor mensen die hun dag helder en gefocust willen beginnen. De Ivy Lee-methode zorgt elke dag voor een goed ritme, zodat je doelgericht aan de dag begint en met een helder beeld afsluit.

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10. De Pomodoro-techniek

Bij deze tijdindeling verdeel je je werk in sprints van 25 minuten (Pomodoro’s), gevolgd door korte pauzes van 5 minuten. Na vier Pomodoro’s neem je een wat langere pauze. Deze methode werkt goed voor taken die veel concentratie vragen, maar waarbij je energie na verloop van tijd afneemt. Het geeft je hersenen ook de ruimte om even op te laden zonder dat je uit je flow raakt. De Pomodoro-techniek helpt je om je te concentreren en voorkomt vermoeidheid, vooral in afgelegen omgevingen of omgevingen waar je veel met digitale apparaten werkt.

Stel je prioriteiten beter met Doodle

Doodle is een platform voor afsprakenplanning dat is ontworpen om individuen en teams te helpen het plannen van vergaderingen en evenementen te vereenvoudigen. Door de tijd die je kwijt bent aan het afstemmen van agenda’s te verminderen, geeft Doodle je meer vrijheid om je te concentreren op je belangrijkste taken.

Met de boekingspagina kun je anderen een afspraak met je laten maken op basis van je realtime beschikbaarheid – zonder dat je heen-en-weer moet mailen. Met groepspolls vind je makkelijk het beste tijdstip voor vergaderingen met meerdere deelnemers, terwijl je met 1-op-1-planning een zorgvuldig samengestelde selectie van beschikbare tijden kunt delen. Als je workshops of tijdgevoelige sessies organiseert, helpen Inschrijflijsten je om de aanwezigheid te beheren en alles overzichtelijk te houden. Doodle sluit aan op tools die je al gebruikt, zoals Google Calendar, Outlook en Zoom. Je kunt zelfs Stripe integreren om betalingen te innen tijdens het plannen. Dit niveau van automatisering zorgt ervoor dat je agenda aansluit bij je prioriteiten, vermindert het schakelen tussen taken en ondersteunt een meer gefocuste, productieve workflow.

Kies de methode die het beste bij je past – en laat Doodle maar uitzoeken wanneer.