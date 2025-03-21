De Ivy Lee-methode: zes stappen naar meer productiviteit

Productief blijven kan lastig zijn als er zoveel te doen is. Veel van ons beginnen de dag vol goede voornemens, maar raken dan verstrikt in taken met een lage prioriteit of afleidingen.

Het goede nieuws is dat productiviteit helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Een van de eenvoudigste manieren om je te blijven concentreren is de Ivy Lee-methode – een eeuwenoude techniek die ook vandaag de dag nog door topprofessionals wordt gebruikt.

Wat is de Ivy Lee-methode?

Ivy Lee was een productiviteitsadviseur die begin 1900 door industrieel Charles Schwab werd ingehuurd. Lee’s aanpak was zo effectief dat Schwab hem het hedendaagse equivalent van 400.000 dollar betaalde voor zijn advies.

De Ivy Lee-methode is simpel:

Maak aan het eind van de dag een lijstje met de zes belangrijkste taken die je de volgende dag moet of wilt afhandelen. Zet ze op volgorde van belangrijkheid. Begin de volgende dag met de eerste taak en werk eraan totdat die af is. Ga dan verder met de volgende. Zet aan het eind van elke dag alle taken die je nog niet hebt afgerond op de lijst voor de volgende dag en herhaal het proces.

Dat is het – geen ingewikkelde systemen, geen apps, gewoon een simpele manier om je te concentreren op wat echt telt.

Maak een Groepspoll

Waarom werkt de Ivy Lee-methode?

Deze methode voorkomt beslissingsmoeheid door je al voor het begin van de dag een duidelijk plan te geven. Het stimuleert diepe concentratie door één taak tegelijk prioriteit te geven, in plaats van met meerdere dingen tegelijk te jongleren.

De limiet van zes taken zorgt ervoor dat je realistisch plant, waardoor je je minder overweldigd voelt en je productiever wordt. En het allerbeste is: als je taken met hoge prioriteit afvinkt, krijg je een goed gevoel, waardoor je de hele dag gemotiveerd blijft.

Maak een Groepspoll

Wat gebeurt er als er iets tussenkomt?

De kracht van de Ivy Lee-methode zit ’m in de eenvoud, maar geen enkele werkdag is ooit echt voorspelbaar. Nadat je zes taken hebt opgeschreven, is het de bedoeling dat je ze één voor één afwerkt. Maar als er iets dringends tussendoor komt, is het prima om je prioriteiten even bij te stellen.

Als het belangrijker is dan de huidige taak, mag het voorrang krijgen, maar anders moet het voor later worden ingepland. De onafgemaakte taken kunnen worden doorgeschoven naar de volgende dag, zodat de prioriteiten duidelijk blijven zonder dat je productiviteit eronder lijdt. Door deze flexibiliteit blijft het systeem gestructureerd en toch aanpasbaar aan de eisen van de praktijk.

Maak een Groepspoll

Plan elk soort vergadering met Doodle

Met Doodle kun je meer gedaan krijgen door het plannen van taken overbodig te maken en het heen-en-weer-gepraat tot een minimum te beperken. Je taken met de hoogste prioriteit staan op je Ivy Lee-lijst, terwijl Boekingspagina's ervoor zorgen dat je je volledig op je werk kunt concentreren.

Gebruik Groepspolls om vergaderingen efficiënt in te plannen en synchroniseer met Google Calendar of Outlook Agenda, zodat je belangrijke taken niet overlappen met andere afspraken.