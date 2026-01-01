Metoda Ivy Lee: sześć zadań zwiększających produktywność

Utrzymanie wydajności może być trudne, gdy mamy tak wiele spraw do załatwienia. Wielu z nas zaczyna dzień z najlepszymi intencjami, by potem zagubić się w zadaniach o niskim priorytecie lub rozpraszających czynnościach.

Dobrą wiadomością jest to, że zwiększanie produktywności nie musi być skomplikowane. Jednym z najprostszych sposobów na utrzymanie koncentracji jest metoda Ivy Lee — stuletnia technika, z której do dziś korzystają najlepsi specjaliści.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Czym jest metoda Ivy Lee?

Ivy Lee był konsultantem ds. wydajności zatrudnionym przez przemysłowca Charlesa Schwaba na początku XX wieku. Metody Lee okazały się tak skuteczne, że Schwab zapłacił mu za jego porady kwotę odpowiadającą obecnie 400 000 dolarów.

Metoda Ivy’ego Lee’ego jest prosta:

Pod koniec dnia sporządź listę sześciu najważniejszych zadań, które musisz lub chcesz wykonać następnego dnia. Ułóż je według ważności. Następnego dnia zacznij od pierwszego zadania i pracuj nad nim, aż je wykonasz. Następnie przejdź do kolejnego. Pod koniec każdego dnia przenieś wszystkie niedokończone zadania na listę na następny dzień i powtórz ten proces.

To wszystko — żadnych skomplikowanych systemów, żadnych aplikacji, tylko prosty sposób na skupienie się na tym, co naprawdę ważne.

Dlaczego metoda Ivy Lee jest skuteczna?

Ta metoda pozwala uniknąć zmęczenia związanego z podejmowaniem decyzji, zapewniając jasny plan jeszcze przed rozpoczęciem dnia. Sprzyja głębokiej koncentracji, ponieważ pozwala skupić się na jednym zadaniu naraz, zamiast zajmować się wieloma sprawami jednocześnie.

Ograniczenie do sześciu zadań wymusza realistyczne planowanie, zmniejsza poczucie przytłoczenia i zwiększa wydajność. A co najważniejsze, odhaczanie zadań o wysokim priorytecie nadaje tempo pracy i pozwala zachować motywację przez cały dzień.

Co się dzieje, gdy coś się wydarzy?

Siła metody Ivy Lee tkwi w jej prostocie, ale żaden dzień pracy nie jest tak naprawdę przewidywalny. Po sporządzeniu listy sześciu zadań Twoim celem jest wykonanie ich po kolei, jedno po drugim. Jeśli jednak pojawi się pilna sprawa, możesz bez obaw ponownie przeanalizować swoje priorytety.

Jeśli zadanie to jest ważniejsze od bieżącego, może uzyskać pierwszeństwo, ale w przeciwnym razie należy je zaplanować na później. Niedokończone zadania można przenieść na następny dzień, co pozwala zachować jasność priorytetów bez negatywnego wpływu na wydajność. Ta elastyczność sprawia, że system jest uporządkowany, a jednocześnie dostosowuje się do rzeczywistych potrzeb.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Umów się na dowolny rodzaj spotkania za pomocą serwisu Doodle

Doodle pomoże Ci zwiększyć wydajność, eliminując konieczność planowania zadań i ograniczając do minimum wymianę wiadomości. Twoje zadania o najwyższym priorytecie znajdą się na liście Ivy Lee, a Booking Page zapewni Ci sesje pracy bez rozpraszania uwagi.

Skorzystaj z funkcji „Group Poll”, aby efektywnie planować spotkania, i zsynchronizuj je z kalendarzem Google lub Outlooka, dzięki czemu Twoje ważne zadania nie będą kolidować z innymi zobowiązaniami.