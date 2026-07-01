Ivy Lee-metoden: Sex steg till ökad produktivitet

Det kan vara svårt att hålla produktiviteten uppe när det finns så mycket att göra. Många av oss börjar dagen med de bästa avsikterna, men fastnar sedan i uppgifter med låg prioritet eller distraktioner.

Den goda nyheten är att produktivitet inte behöver vara komplicerat. Ett av de enklaste sätten att hålla fokus är Ivy Lee-metoden – en hundra år gammal teknik som fortfarande används av framstående yrkesverksamma idag.

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Vad är Ivy Lee-metoden?

Ivy Lee var en produktivitetskonsult som anlitades av industrimannen Charles Schwab i början av 1900-talet. Lees metod var så effektiv att Schwab betalade honom motsvarande 400 000 dollar i dagens penningvärde för hans råd.

Ivy Lee-metoden är enkel:

När dagen är slut ska du skriva upp de sex viktigaste uppgifterna som du behöver eller vill hinna med nästa dag. Rangordna dem efter betydelse. Nästa dag börjar du med den första uppgiften och arbetar med den tills den är klar. Gå sedan vidare till nästa. I slutet av varje dag flyttar du över alla oavslutade uppgifter till nästa dags lista och upprepar processen.

Det är allt – inga komplicerade system, inga appar, bara ett enkelt sätt att fokusera på det som är viktigt.

Varför fungerar Ivy Lee-metoden?

Denna metod motverkar beslutsutmattning genom att ge dig en tydlig plan redan innan dagen börjar. Den främjar djup koncentration genom att man prioriterar en uppgift i taget istället för att försöka hantera flera saker samtidigt.

Gränsen på sex uppgifter tvingar fram en realistisk planering, vilket minskar känslan av överbelastning och ökar produktiviteten. Det bästa av allt är att det ger fart att bocka av högprioriterade uppgifter, vilket håller dig motiverad hela dagen.

Vad händer om något dyker upp?

Styrkan med Ivy Lee-metoden ligger i dess enkelhet, men ingen arbetsdag är någonsin helt förutsägbar. När du har listat sex uppgifter är målet att utföra dem i tur och ordning, en i taget. Men om ett brådskande ärende dyker upp är det helt okej att omvärdera dina prioriteringar.

Om det är viktigare än den aktuella uppgiften kan det prioriteras, men i övrigt bör det planeras in till senare. De oavslutade uppgifterna kan skjutas upp till nästa dag, vilket säkerställer att prioriteringarna förblir tydliga utan att produktiviteten påverkas negativt. Denna flexibilitet gör att systemet förblir strukturerat men samtidigt anpassningsbart till verklighetens krav.

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Doodle kan hjälpa dig att få mer gjort genom att eliminera planeringsarbetet och minimera den fram-och-tillbaka-kommunikationen. Dina uppgifter med högsta prioritet hamnar på din Ivy Lee-lista, medan Booking Page ser till att du får fokuserade arbetspass.

Använd Group Poll för att planera möten på ett effektivt sätt och synkronisera med Google- eller Outlook-kalendern så att dina viktiga uppgifter inte krockar med andra åtaganden.