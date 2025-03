Il metodo Ivy Lee: Sei compiti per la produttività

Rimanere produttivi può essere difficile quando ci sono così tante cose da fare. Molti di noi iniziano le giornate con le migliori intenzioni, per poi perdersi in compiti di scarsa priorità o in distrazioni.

La buona notizia è che la produttività non deve essere complicata. Uno dei modi più semplici per rimanere concentrati è il Metodo Ivy Lee, una tecnica secolare utilizzata ancora oggi dai migliori professionisti.

Che cos'è il Metodo Ivy Lee?

Ivy Lee era un consulente di produttività assunto dall'industriale Charles Schwab all'inizio del 1900. L'approccio di Lee era così efficace che Schwab gli pagò l'equivalente moderno di 400.000 dollari per la sua consulenza.

Il metodo di Ivy Lee è semplice:

Alla fine della giornata, elencate i sei compiti più importanti che dovete o volete portare a termine il giorno successivo. Classificateli in ordine di importanza. Il giorno successivo, iniziate con il primo compito e lavorate su di esso fino a quando non è stato portato a termine. Poi passate al successivo. Alla fine di ogni giornata, spostate i compiti non completati nell'elenco del giorno successivo e ripetete il processo.

Tutto qui: nessun sistema complesso, nessuna applicazione, solo un modo semplice per concentrarsi su ciò che conta.

Perché il Metodo Ivy Lee funziona?

Questo metodo elimina l'affaticamento decisionale fornendo un piano chiaro prima dell'inizio della giornata. Incoraggia la concentrazione profonda dando priorità a un compito alla volta invece di destreggiarsi tra più cose contemporaneamente.

Il limite di sei compiti costringe a una pianificazione realistica, riducendo il sovraccarico di lavoro e aumentando la produttività. E soprattutto, il fatto di spuntare i compiti ad alta priorità crea slancio, mantenendo la motivazione per tutta la giornata.

Cosa succede quando c'è un imprevisto?

La forza del Metodo Ivy Lee risiede nella sua semplicità, ma nessuna giornata lavorativa è mai veramente prevedibile. Dopo aver elencato sei compiti, l'obiettivo è completarli in ordine, uno alla volta. Ma se si presenta un problema urgente, è giusto rivedere le priorità.

Se è più critica dell'attività in corso, può avere la precedenza, ma altrimenti deve essere programmata per un secondo momento. Le attività incompiute possono essere rinviate al giorno successivo, assicurando che le priorità rimangano chiare, senza che la produttività venga compromessa. Questa flessibilità mantiene il sistema strutturato ma adattabile alle esigenze del mondo reale.

