O método Ivy Lee: Seis tarefas para a produtividade

Manter-se produtivo pode ser difícil quando há tantas coisas para fazer. Muitos de nós começamos nossos dias com as melhores intenções, mas acabamos nos perdendo em tarefas de baixa prioridade ou distrações.

A boa notícia é que a produtividade não precisa ser complicada. Uma das maneiras mais simples de manter o foco é o Método Ivy Lee, uma técnica centenária que ainda hoje é usada pelos melhores profissionais.

O que é o Método Ivy Lee?

Ivy Lee foi um consultor de produtividade contratado pelo industrial Charles Schwab no início dos anos 1900. A abordagem de Lee foi tão eficaz que Schwab lhe pagou o equivalente moderno a US$ 400.000 por sua consultoria.

O método Ivy Lee é simples:

No final do dia, liste as seis tarefas mais importantes que você precisa ou deseja concluir no dia seguinte. Classifique-as em ordem de importância. No dia seguinte, comece com a primeira tarefa e trabalhe nela até que esteja concluída. Em seguida, passe para a próxima. No final de cada dia, transfira as tarefas não concluídas para a lista do dia seguinte e repita o processo.

É isso, sem sistemas complexos, sem aplicativos, apenas uma maneira simples de se concentrar no que importa.

Por que o Método Ivy Lee funciona?

Esse método elimina a fadiga das decisões ao fornecer um plano claro antes do início do dia. Ele estimula o foco profundo ao priorizar uma tarefa de cada vez em vez de fazer malabarismos com várias coisas ao mesmo tempo.

O limite de seis tarefas força o planejamento realista, reduzindo a sobrecarga e aumentando a produtividade. O melhor de tudo é que a verificação das tarefas de alta prioridade cria um impulso, mantendo-o motivado durante todo o dia.

O que acontece quando surge um imprevisto?

A força do Método Ivy Lee está em sua simplicidade, mas nenhum dia de trabalho é realmente previsível. Depois de listar seis tarefas, sua meta é concluí-las em ordem, uma de cada vez. Mas se surgir um problema urgente, não há problema em reavaliar suas prioridades.

Se for mais crítico do que a tarefa atual, ele pode ter precedência, mas, caso contrário, deve ser agendado para mais tarde. As tarefas não concluídas podem ser transferidas para o dia seguinte, garantindo que as prioridades permaneçam claras sem prejudicar sua produtividade. Essa flexibilidade mantém o sistema estruturado, mas adaptável às demandas do mundo real.

