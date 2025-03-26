Je bent niet de enige als je takenlijst maar blijft groeien, terwijl je motivatie achterblijft. Velen van ons beginnen de dag door op het werk te reageren en te proberen het hoofd boven water te houden in de chaos. Maar wat als het geheim om meer gedaan te krijgen juist ligt in het beginnen met de moeilijkste taak?

Dat is het idee achter de Eet de kikker methode – een simpele maar krachtige manier om uitstelgedrag aan te pakken en weer de regie over je dag te krijgen.

Wat is de ‘Eat the Frog’-methode?

Het idee komt uit een bekend spreekwoord dat vaak aan Mark Twain wordt toegeschreven: “Als je een kikker moet opeten, kun je dat het beste meteen ’s ochtends doen. En als je twee kikkers moet opeten, eet dan eerst de grootste.”

Als het om productiviteit gaat, is je ‘kikker’ je moeilijkste of belangrijkste taak – degene die je het liefst uit de weg gaat (en je weet wel welke dat is). Het is de taak die als een molensteen om je nek hangt en je al energie kost als je er alleen maar aan denkt.

De ‘Eat the Frog’-methode is simpel: pak die taak als eerste aan. Door je grootste uitdaging meteen aan te pakken, zet je de toon voor een productieve dag. Je maakt je hoofd leger en voorkomt dat die vervelende taak je de hele dag blijft achtervolgen.

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Hoe pas je de ‘Eat the Frog’-methode toe?

Je hebt geen ingewikkeld gereedschap nodig om aan de slag te gaan – alleen een beetje vastberadenheid en planning. Zo doe je dat:

Bepaal welke kikker het is. Kijk eens naar je takenlijst en vraag jezelf af: „Wat is dat ene ding dat ik steeds uit de weg ga, maar dat ervoor zou zorgen dat vandaag een succes wordt als ik het zou afmaken?”

Plan het de dag ervoor. Wacht niet tot morgenochtend om te beslissen. Kies je kikker de avond van tevoren, zodat je klaar bent om erin te springen.

Maak er tijd voor vrij. Zet het in je agenda als een moment waarop je je volledig concentreert en waarover niet te onderhandelen valt.

Zorg dat je niet wordt afgeleid. Schakel meldingen uit, sluit overbodige tabbladen en geef het je volledige aandacht.

Maak er een gewoonte van. Net als bij elke routine: door het consequent te doen, blijft het je bij. Hoe vaker je het oefent, hoe makkelijker het wordt.

Waarom het werkt voor ondernemers en freelancers

Als leidinggevende, freelancer of ondernemer heb je heel wat op je bord – vaak zonder duidelijke structuur. Je dag zit misschien vol met vergaderingen en taken die allemaal om je aandacht strijden. Dat is precies waar de ‘Eat the Frog’-methode goed van pas komt.

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’s Ochtends ben je op je scherpst, als de beslissingsmoeheid nog niet is ingeslagen. In plaats van die energie te verspillen aan kleine, onbelangrijke klusjes, kun je hem beter gebruiken om echt iets te betekenen.

Het gaat om een mentaliteitsverandering waarbij je impact boven drukte stelt.

Deze aanpak zorgt ook voor minder stress. De rest gaat allemaal wat makkelijker als je de moeilijkste taak al halverwege de ochtend achter de rug hebt. Je maakt zo mentale ruimte vrij om de rest van je werk met meer aandacht en creativiteit te doen.

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Plan je kikkertje met Doodle

Met Doodle kun je makkelijker tijd vrijmaken voor diepgaand werk. Je kunt een Boekingspagina gebruiken om je beschikbaarheid aan te geven – zodat je ochtenden vrij blijven voor je ‘kikker’ en anderen daar rekening mee kunnen houden bij het plannen.

Als je samenwerkingsprojecten plant, kun je met 1-op-1-afspraken specifieke tijdvakken later op de dag aanbieden, zodra je klaar bent met je concentratiewerk. Door je agenda te synchroniseren, werkt Doodle je beschikbaarheid automatisch bij, zodat er geen heen-en-weer-gepraat nodig is en er geen risico op dubbele boekingen bestaat.

Moet je een groepssessie of een intakegesprek met een klant organiseren? Gebruik dan groepspolls of een Inschrijflijst zonder je zorgen te maken over conflicten met je ‘deep work’-blokken. Omdat alles gesynchroniseerd is, kun je je meer richten op de uitvoering en minder op de coördinatie.