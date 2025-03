Eat the Frog: Warum Sie Ihre schwierigste Aufgabe zuerst angehen sollten

Sie sind nicht allein, wenn Ihre Aufgabenliste immer länger wird, Ihre Motivation aber nicht. Viele von uns beginnen den Tag damit, auf die Arbeit zu reagieren und zu versuchen, sich in dem Chaos über Wasser zu halten. Aber was wäre, wenn das Geheimnis, mehr zu schaffen, darin bestünde, mit der schwierigsten Aufgabe zu beginnen?

Das ist die Idee hinter der Eat the Frog-Methode - eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, um die Prokrastination zu bekämpfen und die Kontrolle über Ihren Tag zurückzugewinnen.

Was ist die Eat the Frog-Methode?

Das Konzept geht auf ein bekanntes Sprichwort zurück, das oft Mark Twain zugeschrieben wird: "Wenn es deine Aufgabe ist, einen Frosch zu essen, dann tust du das am besten gleich am Morgen. Und wenn du zwei Frösche essen sollst, dann iss den größten zuerst.

In Bezug auf die Produktivität ist Ihr "Frosch" Ihre schwierigste oder wichtigste Aufgabe - diejenige, die Sie am ehesten vermeiden (und Sie wissen, was das ist). Es ist die Aufgabe, die Ihnen im Kopf herumschwirrt und Ihnen schon beim Gedanken daran die Energie raubt.

Die Eat the Frog-Methode ist einfach: Erledigen Sie diese Aufgabe zuerst. Wenn Sie Ihre größte Herausforderung früh angehen, stellen Sie die Weichen für einen produktiven Tag. Sie reduzieren das geistige Durcheinander und verhindern, dass die gefürchtete Aufgabe Sie den ganzen Tag verfolgt.

Wie man die Eat the Frog-Methode anwendet

Sie brauchen keine ausgefallenen Hilfsmittel, um loszulegen - nur ein bisschen Absicht und Planung. So wird's gemacht:

Identifizieren Sie Ihren Frosch. Schauen Sie sich Ihre Aufgabenliste an und fragen Sie sich: "Was ist die eine Sache, der ich aus dem Weg gegangen bin, die den heutigen Tag zu einem Erfolg machen würde, wenn ich sie erledige?"

Planen Sie es am Vortag. Warten Sie mit der Entscheidung nicht bis zum Morgen. Suchen Sie sich Ihren Frosch am Abend vorher aus, damit Sie bereit sind, loszulegen.

Planen Sie Zeit dafür ein. Planen Sie es in Ihrem Kalender als eine konzentrierte, nicht verhandelbare Sitzung ein.

Eliminieren Sie Ablenkungen. Schalten Sie Benachrichtigungen aus, schließen Sie zusätzliche Registerkarten, und schenken Sie der Sache Ihre volle Aufmerksamkeit.

Machen Sie es sich zur Gewohnheit. Wie bei jeder Routine ist Beständigkeit das A und O. Je mehr Sie es üben, desto leichter wird es.

Warum es für Geschäftsinhaber und Freiberufler funktioniert

Als Führungskraft, Freiberufler oder Unternehmer jonglieren Sie viel - oft mit wenig Struktur. Ihr Tag kann mit Meetings und Aufgaben gefüllt sein, die um Ihre Aufmerksamkeit konkurrieren. Hier kommt die Eat the Frog-Methode ins Spiel.

Morgens, wenn die Entscheidungsmüdigkeit noch nicht eingesetzt hat, sind Sie am leistungsfähigsten. Anstatt diese Energie für kleinere Aufgaben mit geringer Auswirkung zu verbrauchen, sollten Sie sie nutzen, um etwas Bedeutendes zu erreichen.

Das ist eine Änderung der Denkweise, bei der die Wirkung über die Geschäftigkeit gestellt wird.

Dieser Ansatz reduziert auch den Stress. Alles andere fühlt sich leichter an, wenn die schwierigste Aufgabe am Vormittag hinter Ihnen liegt. Sie gewinnen geistigen Freiraum, um bei der restlichen Arbeit präsenter und kreativer zu sein.

Planen Sie Ihren Frosch mit Doodle

Doodle macht es einfacher, Zeit für intensive Arbeit zu reservieren. Sie können eine Buchungsseite verwenden, um Ihre Verfügbarkeit festzulegen - so halten Sie sich den Vormittag für Ihren Frosch frei und ermöglichen es anderen, ihn zu planen.

Wenn Sie eine gemeinsame Arbeit planen, können Sie mit 1:1 bestimmte Zeitfenster später am Tag anbieten, sobald Sie mit der konzentrierten Arbeit fertig sind. Durch die Synchronisierung Ihres Kalenders aktualisiert Doodle automatisch Ihre Verfügbarkeit, so dass kein Hin und Her oder das Risiko einer Doppelbelegung besteht.

Müssen Sie eine Gruppensitzung oder eine Kundenaufnahme organisieren? Verwenden Sie Gruppenumfragen oder einen Anmeldebogen, ohne sich Gedanken über Konflikte mit Ihren Arbeitsblöcken zu machen. Wenn alles synchronisiert ist, können Sie sich mehr auf die Ausführung und weniger auf die Koordination konzentrieren.