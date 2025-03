Mangiare la rana: perché dovreste affrontare per primi i vostri compiti più difficili

Non siete soli se la vostra lista di cose da fare continua a crescere, ma la vostra motivazione no. Molti di noi iniziano la giornata reagendo al lavoro e cercando di rimanere a galla nel caos. Ma se il segreto per ottenere di più fosse iniziare dal compito più difficile?

Questa è l'idea alla base del metodo Eat the Frog, un modo semplice ma potente per affrontare la procrastinazione e riprendere il controllo della giornata.

Che cos'è il metodo Eat the Frog?

Il concetto deriva da un noto proverbio spesso attribuito a Mark Twain: "Se il tuo lavoro è mangiare una rana, è meglio farlo di prima mattina. E se il vostro compito è mangiare due rane, mangiate prima la più grande".

In termini di produttività, la "rana" è il compito più difficile o importante, quello che è più probabile evitare (e voi sapete qual è). È il compito che incombe sulla vostra testa e che vi prosciuga le energie solo a pensarci.

Il metodo Eat the Frog è semplice: fate prima quel compito. Affrontando in anticipo la sfida più grande, si dà il via a una giornata produttiva. Riducete il disordine mentale e impedite che quel compito temuto vi segua per tutto il giorno.

Come applicare il metodo Mangia la rana

Per iniziare non servono strumenti sofisticati, ma solo un po' di intenzione e di pianificazione. Ecco come fare:

Identificate la vostra rana. Guardate la vostra lista di compiti e chiedetevi: "Qual è la cosa che sto evitando e che renderebbe la giornata di oggi un successo se la portassi a termine?".

Pianificatela il giorno prima. Non aspettate la mattina per decidere. Scegliete la rana la sera prima, in modo da essere pronti a saltare.

Ritagliatevi del tempo. Programmatelo sul calendario come una sessione mirata e non negoziabile.

Eliminate le distrazioni. Spegnete le notifiche, chiudete le schede extra e dedicategli tutta la vostra attenzione.

Costruire l'abitudine. Come ogni routine, la costanza la fa aderire. Più la si pratica, più diventa facile.

Perché funziona per imprenditori e liberi professionisti

Come leader d'azienda, libero professionista o imprenditore, vi destreggiate tra molte cose, spesso con poca struttura. La vostra giornata può essere piena di riunioni e compiti che competono per la vostra attenzione. È qui che il metodo "Eat the Frog" è più efficace.

Siete più svegli al mattino, quando la stanchezza delle decisioni non si è fatta sentire. Invece di consumare l'energia per compiti più piccoli e a basso impatto, usatela per spostare l'ago della bilancia su qualcosa di significativo.

Si tratta di un cambiamento di mentalità che privilegia l'impatto rispetto all'impegno.

Questo approccio riduce anche lo stress. Tutto il resto sembra più facile quando il compito più impegnativo è già alle spalle a metà mattina. Si libera spazio mentale per essere più presenti e creativi nel resto del lavoro.

Programmate la vostra rana con Doodle

Doodle rende più facile proteggere il tempo per il lavoro profondo. È possibile utilizzare una pagina di prenotazione per definire la propria disponibilità, mantenendo le mattine aperte per la rana e consentendo agli altri di programmare il lavoro.

Se state pianificando un lavoro collaborativo, gli 1:1 vi permettono di offrire fasce orarie specifiche nel corso della giornata, una volta terminato il lavoro di concentrazione. Sincronizzando il vostro calendario, Doodle aggiorna automaticamente la vostra disponibilità, evitando così il rischio di doppie prenotazioni.

Dovete organizzare una sessione di gruppo o un incontro con un cliente? Utilizzate sondaggi di gruppo o un foglio di iscrizione senza preoccuparvi di conflitti con i vostri blocchi di lavoro profondo. Con tutto sincronizzato, potete concentrarvi di più sull'esecuzione e meno sul coordinamento.