Mangez la grenouille : pourquoi vous devez vous attaquer d'abord à votre tâche la plus difficile

Vous n'êtes pas seul si votre liste de tâches ne cesse de s'allonger, mais que votre motivation reste la même. Beaucoup d'entre nous commencent la journée en réagissant au travail et en essayant de rester à flot dans le chaos. Et si le secret pour en faire plus était de commencer par la tâche la plus difficile ?

C'est l'idée qui sous-tend la méthode " Mangez la grenouille ", un moyen simple mais efficace de lutter contre la procrastination et de reprendre le contrôle de votre journée.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Qu'est-ce que la méthode "Mangez la grenouille" ?

Le concept vient d'un proverbe bien connu, souvent attribué à Mark Twain : "Si votre travail consiste à manger une grenouille, il vaut mieux le faire dès le matin. Et si vous devez manger deux grenouilles, mangez d'abord la plus grosse".

En termes de productivité, votre "grenouille" est votre tâche la plus difficile ou la plus importante, celle que vous êtes le plus susceptible d'éviter (et vous savez ce que c'est). C'est la tâche qui vous pèse sur la tête et qui vous vide de votre énergie rien qu'en y pensant.

La méthode "Mangez la grenouille" est simple : faites cette tâche en premier. En vous attaquant rapidement à votre plus grand défi, vous donnez le ton d'une journée productive. Vous réduisez l'encombrement mental et évitez que cette tâche redoutée ne vous suive toute la journée.

Comment appliquer la méthode "Mangez la grenouille

Vous n'avez pas besoin d'outils sophistiqués pour commencer, mais seulement d'un peu d'intention et de planification. Voici comment procéder :

Identifiez votre grenouille. Examinez votre liste de tâches et demandez-vous : "Quelle est la chose que j'ai évitée et qui ferait de cette journée un succès si je l'accomplissais ?"

Planifiez-la la veille. N'attendez pas le matin pour décider. Choisissez votre grenouille la veille afin d'être prêt à vous lancer.

Réservez du temps pour cette tâche. Inscrivez-le sur votre calendrier comme une séance ciblée et non négociable.

Éliminez les distractions. Désactivez les notifications, fermez les onglets supplémentaires et accordez-lui toute votre attention.

Développez l'habitude. Comme toute routine, la constance permet de s'y tenir. Plus vous la pratiquez, plus elle devient facile.

Pourquoi cela fonctionne-t-il pour les chefs d'entreprise et les indépendants ?

En tant que chef d'entreprise, travailleur indépendant ou entrepreneur, vous devez jongler avec beaucoup de choses, souvent sans grande structure. Votre journée peut être remplie de réunions et de tâches qui se disputent votre attention. C'est là que la méthode Eat the Frog fait merveille.

Vous êtes au mieux de votre forme le matin, lorsque la fatigue des décisions ne s'est pas encore installée. Au lieu d'utiliser cette énergie pour des tâches plus petites et à faible impact, utilisez-la pour faire avancer quelque chose de significatif.

Il s'agit d'un changement d'état d'esprit qui consiste à donner la priorité à l'impact plutôt qu'à l'activité.

Cette approche réduit également le stress. Tout le reste semble plus facile lorsque la tâche la plus difficile est derrière vous en milieu de matinée. Vous libérez de l'espace mental pour être plus présent et plus créatif dans le reste de votre travail.

Planifiez votre grenouille avec Doodle

Doodle facilite la réservation de temps pour un travail approfondi. Vous pouvez utiliser une page de réservation pour définir votre disponibilité - en gardant vos matinées ouvertes pour votre grenouille et en permettant aux autres de planifier en fonction de cela.

Si vous prévoyez un travail collaboratif, les 1:1 vous permettent de proposer des plages horaires spécifiques plus tard dans la journée, une fois que vous avez terminé votre travail de concentration. En synchronisant votre calendrier, Doodle met automatiquement à jour vos disponibilités, ce qui évite les allers-retours et le risque de double réservation.

Vous avez besoin d'organiser une séance de groupe ou d'accueillir un client ? Utilisez des sondages de groupe ou une feuille d'inscription sans vous soucier des conflits avec vos blocs de travail en profondeur. Tout étant synchronisé, vous pouvez vous concentrer davantage sur l'exécution et moins sur la coordination.