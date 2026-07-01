”Ät grodan”: Varför du bör ta itu med din svåraste uppgift först

Du är inte ensam om att din att-göra-lista bara växer, medan motivationen inte gör det. Många av oss börjar dagen med att reagera på arbetet och försöka hålla huvudet ovanför vattenytan i kaoset. Men tänk om hemligheten bakom att få mer gjort var att börja med den svåraste uppgiften?

Det är tanken bakom Ät grodan metoden – ett enkelt men effektivt sätt att bekämpa uppskjutande och återta kontrollen över din dag.

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Vad är ”Eat the Frog”-metoden?

Idén härstammar från ett välkänt ordspråk som ofta tillskrivs Mark Twain: ”Om du måste äta en groda är det bäst att göra det direkt på morgonen. Och om du måste äta två grodor, ät den största först.”

När det gäller produktivitet är din ”groda” den svåraste eller viktigaste uppgiften – den som du helst vill undvika (och du vet vilken det är). Det är den uppgift som hänger över dig och tär på din energi bara genom att du tänker på den.

Metoden ”Eat the Frog” är enkel: gör den uppgiften först. Genom att ta itu med din största utmaning redan från början lägger du grunden för en produktiv dag. Du minskar den mentala belastningen och förhindrar att den där fruktade uppgiften förföljer dig hela dagen.

Så här tillämpar du ”Eat the Frog”-metoden

Du behöver inga avancerade verktyg för att komma igång – det räcker med lite vilja och planering. Så här gör du:

Bestäm vilken groda det är. Titta på din uppgiftslista och fråga dig själv: ”Vad är den enda sak som jag har undvikit, men som skulle göra att dagen blev en framgång om jag klarade av den?”

Planera det dagen innan. Vänta inte till i morgon med att bestämma dig. Välj din groda redan kvällen innan så att du är redo att hoppa i.

Avsätt tid för det. Skriv in det i din kalender som ett avsatt tillfälle där du ska kunna koncentrera dig fullt ut och som inte går att flytta.

Undvik distraktioner. Stäng av aviseringarna, stäng onödiga flikar och ägna dig helt åt det här.

Skapa en vana. Precis som med alla rutiner är det konsekvensen som gör att det sitter. Ju mer du övar, desto lättare blir det.

Varför det fungerar för företagare och frilansare

Som företagsledare, frilansare eller entreprenör har du många bollar i luften – ofta utan någon tydlig struktur. Din dag kan vara fylld av möten och uppgifter som alla kräver din uppmärksamhet. Det är just där ”Eat the Frog”-metoden kommer till sin rätt.

Du är som mest på topp på morgonen, när beslutsutmattningen ännu inte har satt in. Istället för att slösa bort den energin på mindre uppgifter med liten betydelse, använd den till att åstadkomma något meningsfullt.

Det handlar om en förändring i tankesättet, där man prioriterar resultat framför att bara ha fullt upp.

Denna metod minskar också stressen. Allt annat känns lättare när den svåraste uppgiften redan är avklarad redan vid förmiddagen. Du frigör mentalt utrymme för att kunna vara mer närvarande och kreativ under resten av arbetsdagen.

Boka in din groda med Doodle

Doodle blir det enklare att avsätta tid för koncentrerat arbete. Du kan använda Booking Page för att ange när du är tillgänglig – så att du håller förmiddagarna fria för din ”groda” och låter andra boka in sina möten runt det.

Om du planerar samarbetsuppgifter kan du genom 1:1-möten erbjuda specifika tidsluckor senare på dagen, när du är klar med ditt koncentrationsarbete. Genom att synkronisera din kalender uppdaterar Doodle automatiskt din tillgänglighet, så att du slipper fram- och tillbaka-kommunikation och risken för dubbelbokningar.

Behöver du organisera ett gruppmöte eller en kundintagning? Använd Group Poll eller en Sign-up Sheet utan att behöva oroa dig för att det ska krocka med dina perioder av koncentrerat arbete. Eftersom allt synkroniseras kan du lägga mer fokus på genomförandet och mindre på samordningen.